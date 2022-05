Zeitplan Grand-Prix of Italy in Maggiora

In Maggiora findet an diesem Wochenende der 7. Lauf der Motocross-WM statt

Auf dem legendären Kurs von Maggiora findet an diesem Wochenende der Große Preis von Italien statt. Die Wetteraussichten sind durchwachsen und könnten durchaus Henry Jacobi in die Hände spielen.

Am kommenden Wochenende wird auf der legendären Strecke von Maggiora der 7. Lauf der Motocross-WM ausgetragen. Die Wetteraussichten für das Wochenende sind aber eher durchwachsen: Die Regenwahrscheinlichkeit ist mit 80% sehr hoch. Für den Sonntag sind sogar Gewitterschauer vorhergesagt. Dabei werden Erinnerungen an das letzte Jahr wach, als Henry Jacobi im Schlamm bis kurz vor Schluss auf Podiumskurs lag und erst zwei Runden vor Schluss noch von Antonio Cairoli abgefangen wurde. Jacobi ist ein ausgezeichneter Starter und dazu noch ein Schlammspezialist. In Maggiora nicht am Start stehen wird Kosak-KTM-Fahrer Tom Koch, der noch immer an seiner Trainingsverletzung laboriert, die er sich vor etwa zweieinhalb Wochen zugezogen hat. Der Thüringer wird voraussichtlich auch den nächsten WM-Lauf in Riola Sardo verpassen.

WM-Leader Tim Gajser bringt nach 6 absolvierten Rennen bereits einen Vorsprung von 66 Punkten mit nach Italien. Sein ärgster Verfolger, GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado, wird aber an diesem Wochenende wegen einer Schulterluxation nicht am Startgatter stehen. Auch Thomas Kjer Olsen wird fehlen und voraussichtlich auch über längere Zeit pausieren müssen. Der Däne hatte sich im Qualifikationsrennen von Kegums eine schwere Kopfverletzung zugezogen und musste vorübergehend in ein künstliches Koma gelegt werden, aus dem er zum Glück inzwischen wieder erwacht ist.

Tim Gajser wird Maggiora also in jedem Falle als WM-Führender verlassen und er ist auch für das Wochenende der große Favorit. Sofern Maggiora ein Schlammrennen wird, werden natürlich andere Unberechenbarkeiten eine Rolle spielen.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 286

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-66)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 215, (-71)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-99)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 177, (-109)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 163, (-123)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 154, (-132)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 140, (-146)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 124, (-162)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 120, (-166)

11. Ben Watson (GB), Kawasaki, 101, (-185)

12. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 96, (-190)

13. Mitchell Evans (AUS), Honda, 91, (-195)

14. Jordi Tixier (F), KTM, 90, (-196)

15. Jed Beaton (AUS), Kawasaki, 82, (-204)

16. Henry Jacobi (D), Honda, 77, (-209)

...

19. Tom Koch (D), KTM, 41, (-245)

In der MX2-Klasse konnte der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts beim letzten Rennen in Kegums beide Läufe gewinnen. Er und Tom Vialle liegen an der Spitze gleichauf. Obwohl der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder zuletzt mit seinen eigenen Leistungen haderte, rangiert er nach 6 absolvierten WM-Runden in der Tabelle auf Rang 3, punktgleich mit Kay de Wolf (Husqvarna) und Mikkel Haarup (Kawasaki). Für den Deutschen wird es also in erster Linie darum gehen, seinen Tabellenrang zu verteidigen.

Jeremy Sydow zeigte bei seinem ersten Einsatz als Husqvarna-Werksfahrer in Kegums auf Anhieb guten Speed, doch an seinen Ergebnissen war das bisher leider noch nicht ablesbar. Für den Chemnitzer geht es in dieser Phase darum, seine Pace bis zum Ende des Rennens durchzuziehen und dabei auch noch möglichst fehlerfrei zu bleiben.

Noah Ludwig (KTM) und Paul Haberland (Honda) werden in Maggiora nicht am Startgatter stehen. Haberland laboriert an den Folgen einer Corona-Infektion sowie einer Epstein-Barr Virusinfektion.

MX2-WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 244

2. Tom Vialle (F), KTM, 244, (-0)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 181, (-63)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 181, (-63)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 181, (-63)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 176, (-68)

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 161, (-83)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 153, (-91)

9. Isak Gifting (S), KTM, 136, (-108)

10. Stephen Rubini (F), Honda, 121, (-123)

11. Conrad Mewse (GB), KTM, 111, (-133)

12. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 103, (-141)

13. Thibault Benistant (F), Yamaha, 94, (-150)

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-156)

Im Rahmenprogramm des Großen Preises von Italien werden die Europameisterschaftsläufe der EMX250 und OPEN-Klasse ausgetragen. In der EMX250 hat nach 2 absolvierten Läufen der Niederländer Rick Elzinga (Yamaha) die Führung vor Fantic-Werksfahrer Cornelius Toendel und Oriol Oliver (KTM) übernommen.

In der EMXOpen liegt der Österreicher Michael Sandner (KTM) nach 3 von 6 Läufen an der Spitze, knapp gefolgt vom Spanier José Butron (KTM) und dem Slowaken Tomas Kohut (KTM).

So können die Rennen in Maggiora verfolgt werden:

Kostenpflichtiger Livestream: MXGP-TV.com

Kostenloses Livetiming

Zeitplan MXGP of Italy MXGP-TV*)

Samstag, 07.05.2022

10:15 - Studio Show mit Paul Malin

14:40 – EMXOpen Lauf 1

15.25 – EMX250 Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 08.05.2022

09:40 - EMXOpen Lauf 2

11.25 – EMX250 Lauf 2

13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2

*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr