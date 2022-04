WM-Leader Tim Gajser öffnet TIGA243-Land

Der slowenische Honda-Motocross-Superstar Tim Gajser öffnet am morgigen Samstag seine großzügige Trainingsanlage einen Tag für Hobbyfahrer.

HRC-Honda-Fahrer Tim Gajser führt aktuell souverän in der Klasse MXGP der Motocross-WM vor dem Spanier Jorge Prado (Red Bull GasGas). Der 25-jährige Slowene greift am 8. Mai beim Grand Prix von Maggiora in Norditalien wieder ins Geschehen ein.

Das kommende Wochenende verbringt der 38-fache Grand Prix-Sieger in seiner Heimat in der Nähe von Marburg. Dort hat Gajser vor zwei Jahren das umfangreiche Areal der internationalen Motocross-Piste von Lemberg erworben und das Gelände mit viel Einsatz für Trainingszwecke auf den neuesten Stand gebracht.

Gajser hat unter anderem das Klubhaus renoviert, die Strecke mit einer Sprenkelanlage versehen, die Streckenführung mit italienischen Experten erweitert und die Piste mit riesigen Table-Tops aufgepeppt. Am Samstag bietet Gajser eine besondere Chance für Hobbyfahrer. Der Star öffnet sein TIGA 243-Land einen Tag lang für die Öffentlichkeit.

Die Anmeldung für ein Training beim Track-Day im Lemberg pri Smarju in der Gemeinde Gronja Radgona beim vierfachen Weltmeister ist direkt über die Website von Gajser möglich: tiga243land.com

Dort können Tickets erworben werden. Die Trainingstage sollen mehrfach stattfinden. Übrigens: Gajser sucht auch Helfer aus der Cross-Szene, die bei den öffentlichen Trainingstagen helfen.

Ergebnis Grand-Prix of Latvia:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 1-1

2. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 2-2

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 3-4

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 5-3

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6-5

6. Alberto Forato (I), GASGAS, 4-9

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 6:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 286

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 220, (-66)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 215, (-71)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-99)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 177, (-109)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 163, (-123)

7. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 154, (-132)

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 140, (-146)

9. Alberto Forato (I), GASGAS, 124, (-162)

10. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 120, (-166)