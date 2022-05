Maggiora: Jago Geerts gewinnt Moto-1, Längenfelder P6

Der belgische WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) gewann den ersten MX2-Lauf vor Stephen Rubini (Honda) und Isak Gifting (KTM). GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder zeigte sich auf Rang 6 kämpferisch.

Das erste MX2-Rennen in Maggiora, dem 7. Lauf der Motocross-WM, fand unter schwierigen Bedingungen statt. Der Regen hatte die Strecke tief und schlammig gemacht, auch wenn es während des Rennens nicht regnete. Lokalmatador Mattia Guadagnini (GASGAS) gewann vor Tom Vialle (KTM) den Holeshot, doch bereits in der 3. Kurve kam der Italiener mit beiden Rädern in zwei unterschiedliche Spurrinnen, stürzte und verursachte eine Kettenreaktion, in die auch Vialle, Benistant und mehrere andere Fahrer verwickelt wurden.

Der belgische WM-Leader und Polesetter Jago Geerts (Yamaha) konnte sich aus dem Chaos der ersten Runde heraushalten, übernahm die Führung und setzte sich Schritt für Schritt ab und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 9 Sekunden. Guadagnini ging nach seinem Crash in der ersten Runde mehrfach zu Boden, verbog sich dabei seine Lenker und musste das Rennen aufgeben.

Erstaunliche Leistungen zeigten Stephen Rubini (Honda) auf Rang 2 und Liam Everts. Zwar profitierte Everts von mehreren Stürzen von Kay de Wolf (Husqvarna), aber bei diesen Bedingungen zahlte sich am Ende Konstanz aus.

Tom Vialle (KTM) hatte nach seinen Problemen in der ersten runde alle Hände voll zu tun, hatte am Ende Sichtprobleme und fand keinen Weg an Everts vorbei. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder zeigte nach einem mäßigen Start im Mittelfeld eine kämpferisch starke Leistung und setzte sich am Ende gegen Tom Guyon, Kay Karssemakers und Mikkel Haarup durch. Er beendete das Rennen auf Rang 6.

Ergebnis MX2 Maggiora (Italien), Lauf 1:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Stephen Rubini (F), Honda

3. Isak Gifting (S), KTM

4. Liam Everts (B), KTM

5. Tom Vialle (F), KTM

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS

7. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

8. Tom Guyon (F), KTM

9. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

10. Andrea Adamo (I), GASGAS

11. Kay Karssemakers (NL), KTM

12. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

13. Jakub Teresak (CZ), KTM

14. Valerio Lata (I), KTM

15. Thibault Benistant (F), Yamaha

16. Kevin Brumann (CH), Yamaha

17. Samuel Nilsson (E), KTM

18. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

19. Jan Pancar (SLO), KTM

20. Leopold Ambjömson (S), Husqvarna

…

24. (DNF) Mattia Guadagnini (I), GASGAS

…

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS:Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM