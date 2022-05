Maggiora: Maxime Renaux (Yamaha) gewinnt Quali-Race

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux das MXGP-Qualifikationsrennen zum 7. WM-Lauf in Maggiora (Italien) vor WM-Leader Tim Gajser (Honda).

MXGP-Qualifikationsrennen zum 7. Lauf der Motocross-WM in Maggiora (Italien): Der vorhergesagte Regen blieb auch im Qualifikationsrennen der 450er Klasse aus. Der französische Yamaha-Werksfahrer und amtierende MX2-Champion Maxime Renaux gewann den Holeshot vor WM-Leader Tim Gajser (Honda), der den Franzosen von Anfang an attackierte. Über die gesamte Renndistanz war das Geschehen von diesem Zweikampf an der Spitze dominiert. Tim Gajser kämpfte vor den Augen von HRC-Boss Tetsuhiro Kuwata um den Sieg. An diesem Wochenende geht es für den Slowenen auch um seinen HRC-Vertrag, dessen Verlängerung wohl noch an diesem Wochenende bekanntgegeben werden wird. Gajser versuchte es über die Außenlinien, doch am Ende fand er keinen Weg an Renaux vorbei, der fehlerfrei blieb und am Ende mit einem Vorsprung von 0,9 Sekunden gewann.

Dritter wurde Jeremy Seewer (Yamaha), der seinerseits 8 Sekunden Vorsprung vor Ruben Fernandez (Honda) auf Rang 4 hatte.

Eine echte Überraschung war der frühere französische Grand-Prix-Pilot Christophe Charlier, der in den letzten Jahren zum Endurosport wechselte. Gerüchteweise wird berichtet, dass Charlier ein Comeback in die MXGP für das nächste Jahr plant. In Maggiora überraschte er jedenfalls prompt mit einer Top-10-Platzierung.

Für den einzigen deutschen MXGP-Starter im MXGP-Feld, Henry Jacobi (Honda), lief es in Maggiora nicht nach Plan. Mit P13 im Zeittraining und 2,1 Sekunden Rückstand zur Spitze konnte er am Vormittag noch halbwegs zufrieden sein. Doch bereits in der ersten Linkskurve nach dem Start zum Quali-Race wurde er nach außen gedrückt, kam von der Strecke ab und fiel ans Ende des Feldes zurück. Dann stürzte er auch noch in einer Rechtskurve nach einer Bergab-Passage und musste das Feld erneut von ganz hinten aufrollen. Mehr als P17 war am Ende für den Thüringer nicht drin.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Maggiora:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Jeremy van Horebeek (B), Beta

9. Alberto Forato (I), GASGAS

10. Christophe Charlier (F), Yamaha

11. Jordi Tixier (F), KTM

12. Mitchell Evans (AUS), Honda

13. Ben Watson (GB), Kawasaki

14. Brian Bogers (NL), Husqvarna

15. Brent van Doninck (B), Yamaha

16. Alessandro Lupino (I), Beta

17. Henry Jacobi (D), Honda

18. Alvin Östlund (S), Yamaha

19. David Philippaerts (I), Kawasaki

20. Jorge Zaragoza (E), Honda

…

DNS: Jorge Prado (E), GASGAS

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda