Maggiora: Tom Vialle (KTM) startet von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg im MX2-Qualifikationsrennen von Maggiora sicherte sich Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle die Pole Position für die Wertungsläufe. Simon Längenfelder (GASGAS) qualifizierte sich auf P10.

MX2-Qualifying Race im Maggiora-Park (Italien): Auch in der MX2-Klasse tritt an diesem Wochenende mit Simon Längenfelder nur ein deutscher Starter an. Die genauen Hintergründe, weshalb Jeremy Sydow in Maggiora nicht antreten konnte, sind offiziell noch nicht bekannt.

Die Wetterbedingungen waren besser als vorhergesagt. Der angesagte Regen blieb aus und die Strecke befand sich in ausgezeichnetem Zustand. Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle gewann den Holeshot und qualifizierte sich für die Pole-Position am Sonntag. In seinem Windschatten rangierte bis zum Ende der belgische WM-Leader Jago Geerts (Yamaha), der aber am Ende des Rennens nach einem Sturz Boden einbüßte. Dritter wurde der Norweger Kevin Horgmo (Kawasaki).

GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hatte keinen guten Start und musste sich aus dem Mittelfeld nach vorne arbeiten. Er beendete das Rennen auf P10. Auch Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf haderte mit dem Rennen und qualifizierte sich nur auf Rang 11.

Ergebnis MX2 Qualifying Maggiora (Italien):

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

7. Andrea Adamo (I), GASGAS

8. Isak Gifting (S), KTM

9. Jan Pancar (SLO), KTM

10. Simon Längenfelder (D), GASGAS

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12. Tom Guyon (F), KTM

13. Stephen Rubini (F), Honda

14. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

15. Samuel Nilsson (E), KTM

16. Liam Everts (B), KTM

17. Jakub Teresak (CZ), KTM

18. Petr Polak (CZ), Honda

19. Kay Karssemakers (NL), KTM

20. Valerio Lata (I), KTM

…

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM