Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Maggiora-Grand-Prix

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) den Grand Prix of Italy in Maggiora vor Tom Vialle (KTM/5-1). Stephen Rubini (Honda) stand erstmals auf dem Podium, Längenfelder wurde Gesamt-Vierter.

7. Lauf der MX2-WM in Maggiora (Italien): Den Start zum entscheidenden zweiten Lauf holte der junge Niederländer Kay Karssemakers den ersten Holeshot in seiner WM-Karriere. Schon nach der ersten Kurve übernahm Red Bull KTM-Werksfahrer Tom Vialle die Führung und führte von der ersten bis zur letzten Runde. Am Ende kam sein ärgster Widersacher in der WM, Jago Geerts (Yamaha) noch einmal bedrohlich nah heran, doch der Belgier fand keinen Weg am Franzosen vorbei und begnügte sich mit P2 im zweiten Lauf, was ihm zugleich den Grand-Prix-Sieg sicherte. Tom Vialle wurde mit einem 5-1-Ergebnis Zweiter der Tageswertung.

Geerts konnte sich mit seinem Grand-Prix-Sieg in der WM-Tabelle wieder etwas absetzen. Vor dem nächsten Rennen in Maggiora lagen er und Vialle gleichauf. Nun nimmt Geerts einen Vorsprung von 6 Punkten mit zum nächsten Rennen nach Riola Sardo.

Der französische Honda Motoblouz Pilot Stephen Rubini, der den ersten Lauf überraschend auf P2 beendete, stand in Maggiora erstmals in seiner Karriere auf dem Grand-Prix-Podium. Er setzte sich im zweiten Lauf gegen Kevin Horgmo und Kay Karssemakers durch und beendete den zweiten Lauf auf Rang 6.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder startete im zweiten Lauf auf P5, profitierte Sturz von einem weiteren Sturz von Kay de Wolf und setzte sich gegen Karssemakers durch. Streckenweise war Längenfelder schneller als Jago Geerts unterwegs, aber er erreichte den Belgier nicht mehr. Mit P3 im zweiten Lauf beendete Längenfelder den Tag auf Gesamtrang 4 und konsolidierte damit seinen dritten Rang in der WM-Tabelle. Kay de Wolf hat jetzt auf P4 einen Rückstand von 5 Punkten.

Ergebnis MX2 Maggiora (Italien):

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-2

2. Tom Vialle (F), KTM, 5-1

3. Stephen Rubini (F), Honda, 2-6

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 6-3

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 9-4

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 7-5

7. Isak Gifting (S), KTM, 3-12

8. Liam Everts (B), KTM, 4-13

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 12-7

10. Kay Karssemakers (NL), KTM, 11-9

11. Thibault Benistant (F), Yamaha, 15-8

12. Andrea Adamo (I), GASGAS, 10-16

13. Tom Guyon (F), KTM, 8-24

14. Jan Pancar (SLO), KTM, 19-11

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 16-14

16. Jakub Teresak (CZ), KTM, 13-17

17. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 24-10

18. Hakon Fredriksen (NOR), Honda, 18-15

19. Valerio Lata (I), KTM, 14-19

20. Samuel Nilsson (E), KTM, 17-23

…

DNS: Jeremy Sydow (D), Husqvarna

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS:Paul Haberland (D), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Gianluca Fachetti (I), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 7:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 291

2. Tom Vialle (F), KTM, 285, (-6)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 216, (-75)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 211, (-80)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 211, (-80)

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 199, (-92)

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 172, (-119)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 169, (-122)

9. Isak Gifting (S), KTM, 165, (-126)

10. Stephen Rubini (F), Honda, 158, (-133)

...

14. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-203)

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 75, (-216)

16. Liam Everts (B), KTM, 59, (-232)

…

33. Noah Ludwig (D), KTM, 7, (-284)

…

39. Maximilian Spies (D), KTM, 2, (-289)