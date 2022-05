Maggiora Moto 1: Tim Gajser (HRC) geht in Führung

Tim Gajser geht an Maxime Renaux vorbei in Führung

Unter schwierigen äußeren Bedingungen gewann MXGP-WM-Leader Tim Gajser (Honda) den ersten Lauf der MXGP in Maggiora (Italien). Henry Jacobi (Honda) erreichte das Ziel auf Rang 11.

7. Lauf der Motocross-WM in Maggiora: Zum ersten Lauf der MXGP-Klasse zeigte sich sogar kurzzeitig die Sonne. Später setzte der Regen erneut ein und erschwerte die Bedingungen. Calvin Vlaanderen gewann den ersten MXGP-Holeshot seiner Karriere und führte das Rennen über das erste Drittel der Renndistanz an. Hinter ihm brachten sich Polesetter Maxime Renaux (Yamaha) und WM-Leader Tim Gajser (Honda) in Stellung und suchten nach anderen Linien. Nachdem Renaux Vlaanderen in einen Fehler trieb und die Führung übernahm, wurde er in der nächsten Kurve auch von Gajser kassiert.

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer kämpfte sich von P5 aus nach vorne, überholte zuerst Pauls Jonass (Husqvarna) und später auch Calvin Vlaanderen. Als die Überrundungen begannen, wurde Renaux aufgehalten und musste zurückstecken. Der Franzose wollte seinen zweiten Platz zurückholen, riskierte dabei zu viel und stürzte auf der nun wieder durch den einsetzenden Regen glatteren Strecke. Renaux konnte sich aber schnell wieder aufrappeln und wurde Dritter.

WM-Leader Tim Gajser gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5,9 Sekunden vor Jeremy Seewer und Maxime Renaux. «Es war ein schwieriges Rennen», erklärte Gajser nach dem Rennen. «Am Anfang gab es nur eine Linie und es war sehr schwer zu überholen. Am Ende setzte der Regen wieder ein. Dabei ist mir Wasser zwischen die Abreißfolien gelaufen, so dass ich die letzten beiden Runden ohne Brille fahren musste.»

Henry Jacobi (Honda) ging im Bereich der Top-12 ins Rennen und kam mit einer konstanten Leistung auf P11 ins Ziel.

Ergebnis MXGP Maggiora, Lauf 1:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

6. Ruben Fernandez (E), Honda

7. Jeremy van Horebeek (B), Beta

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

9. Brian Bogers (NL), Husqvarna

10. Ben Watson (GB), Kawasaki

11. Henry Jacobi (D), Honda

12. Brent van Doninck (B), Yamaha

13. Mitchell Evans (AUS), Honda

14. Alessandro Lupino (I), Beta

15. Christophe Charlier (F), Yamaha

16. David Phillipaerts (I), Kawasaki

17. Jordi Tixier (F), KTM

18. Jorge Zaragoza (E), Honda

19. Alvin Östlund (S), Yamaha

20. Filippo Zonta (I), GASGAS

…

DNS: Jorge Prado (E), GASGAS

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Arminas Jasikonis (LTU), Yamaha

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Mathys Boisramé (F), KTM

DNS: Ivo Monticelli (I), Honda

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Valentin Guillod (CH), Yamaha

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda