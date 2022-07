Thibault Benistant gewinnt vor Längenfelder

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Polesetter Thibault Benistant den ersten Wertungslauf in Loket. Simon Längenfelder (GASGAS) startete auf P2 und setzte den Franzosen unter Druck.

13. Lauf der Motocross-WM in Loket: Polesetter Thibault Benistant (Yamaha) gewann den Holeshot zum ersten Lauf und führte von der ersten bis zur letzten Runde. In seinem Windschatten rangierte von Anfang an Simon Längenfelder (GASGAS), der in der Anfangsphase den führenden Franzosen stark unter Druck setzen konnte.

WM-Leader Tom Vialle (KTM) startete im Bereich der Top-10 und fand keinen Rhythmus. Er musste sich nur mit P10 abfinden. Jago Geerts (Yamaha) wurde Dritter.

Der deutsche Gasstarter Maximilian Spies (KTM) holte nach einer starken kämpferischen Leistung WM-Punkte. Noah Ludwig (KTM) stürzte in der ersten Kurve und musste dem Feld hinterherfahren.

Ergebnis Qualifikationsrennen

1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

5. Stephen Rubini (F), Honda

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Liam Everts (B), KTM

8. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

9. Andrea Adamo (I), GASGAS

10. Tom Vialle (F), KTM

11. Tom Guyon (F), KTM

12. Jeremy Sydow (D), KTM

13. Tomas Kohut (CZ), KTM

14. Camden Mc Lellan (RSA), KTM

15. Maxime Grau (F), Husqvarna

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Jacub Teresak (CZ), KTM

18. Petr Polak (CZ), Honda

19. Maximilian Spies (D), KTM

20. Kay Karssemakers (NL), KTM

...

34. Paul Haberland (D), Honda

35. Pako Deseriq (B), Yamaha

36. Noah Ludwig (D), KTM

...

DNS: Isak Gifting (S), KTM, 255, (-247)

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM