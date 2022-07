Vorschau und Zeitplan MXGP in Loket (CZ)

Am kommenden Wochenende findet auf der klassischen Hartbodenstrecke im tschechischen Loket der 13. Lauf der Motocross-WM statt, wo wieder viele Fans aus Deutschland erwartet werden.

Die Wetteraussichten für das Wochenende in Loket sind bei Sonnenschein, leichter Bewölkung und Temperaturen bis 24 Grad hervorragend: Der 13. Lauf zur Motocross-WM in Loket wird für Simon Längenfelder, Henry Jacobi und die anderen deutschen Starter beinahe so etwas wie ein zweites Heimrennen, denn es werden wieder zahlreiche deutsche Fans auf der klassischen Hartbodenstrecke erwartet.

Nach seinem Doppelsieg in Indonesien hat sich WM-Leader Tim Gajser (Honda) bereits mit 125 Punkten klar von seinen Verfolgern Jorge Prado (GASGAS) und Jeremy Seewer (Yamaha) absetzen können. Die beiden deutschen WM-Starter, Henry Jacobi (Honda) und Tom Koch (KTM) rangieren auf den Plätzen 15 und 22. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre konnte nach seiner langen Verletzungspause beim letzten Rennen in Indonesien bereits wieder um Podiumsplatzierungen mitfahren.

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 12:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 535

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 410, (-125)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 405, (-130)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 365, (-170)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 363, (-172)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 342, (-193)

7. Pauls Jonass (LT), Husqvarna, 278, (-257)

8. Brian Bogers (NL), Husqvarna, 263, (-272)

9. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha, 239, (-296)

10. Jeremy van Horebeek (B), Beta, 229, (-306)

11. Mitchell Evans (AUS), Honda, 206, (-329)

12. Ben Watson (GB), Kawasaki, 189, (-346)

13. Jordi Tixier (F), KTM, 186, (-349)

14. Alberto Forato (I), GASGAS, 172, (-363)

15. Henry Jacobi (D), Honda, 154, (-381)

16. Brent van Doninck (B), Yamaha, 143, (-392)

...

21. Romain Febvre (F), Kawasaki, 68, (-467)

22. Tom Koch (D), KTM, 53, (-482)

In der MX2-WM konnte Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle in Indonesien mit seinem Doppelsieg wieder die WM-Führung übernehmen. Jago Geerts (Yamaha) hat aber nur 4 Punkte Rückstand auf die Spitze. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder rangiert weiterhin solide auf WM-Rang 3.



MX2 WM-Stand nach WM-Runde 12:

1. Tom Vialle (F), KTM, 502

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 498, (-4)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 395, (-107)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 356, (-146)

5. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 332, (-170)

6. Andrea Adamo (I), GASGAS, 314, (-188)

7. Thibault Benistant (F), Yamaha, 304, (-198)

8. Stephen Rubini (F), Honda, 277, (-225)

9. Isak Gifting (S), KTM, 255, (-247)

10. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 244, (-258)

…

13. Liam Everts (B), KTM, 145, (-357)

...

17. Jeremy Sydow (D), KTM, 88, (-414)

…

45. Noah Ludwig (D), KTM, 9 (-493)

In Loket wird es mit den EMX65, EMX85 und EMX2t ein umfangreiches Rahmenprogramm geben.

Zeitplan MXGP of Czech Republik MXGP-TV*)

Samstag, 16. 07. 2022

10:15 - Studio Show mit Paul Malin

12:40 – EMX2t, Lauf 1

14:40 – EMX65, Lauf 1

15:20 – EMX85, Lauf 1

16:15 - MX2 Qualifying

17:00 - MXGP Qualifying

Sonntag, 17. 07. 2022

08:35 – EMX2t, Lauf 2

09:50 - EMX65, Lauf 2

11:25 – EMX85, Lauf 1



13:00 - MX2 Lauf 1

14:00 - MXGP Lauf 1

16:00 - MX2 Lauf 2

17:00 - MXGP Lauf 2



*) Angaben in MESZ, ohne Gewähr