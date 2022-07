Loket: Jeremy Seewer startet von Pole, Jacobi P17

Mit einem Start-Ziel-Sieg sicherte sich Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer aus der Schweiz die erste Pole-Position der laufenden Saison vor WM-Leader Tim Gajser (Honda) und GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado.

MXGP: Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket: Ruben Fernandez (Honda) und Nicholas Lapucci (Fantic) konnten nicht zum Qualifikationsrennen antreten, da sie im Zeittraining bzw. schon während des freien Trainings stürzten und sich dabei verletzten.

Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot zum MXGP-Qualifikationsrennen und musste sich zu Beginn gegen die Angriffe von Jorge Prado (GASGAS) wehren. Nachdem Gajser, der im Bereich der Top-5 gestartet war, Prado auf P2 erreichte, konnte sich Seewer an der Spitze ein paar Meter absetzen. Nach der Hälfte des Rennens sprang Gajser an Prado vorbei auf P2 und nahm die Verfolgung von Seewer auf. Mit einer starken kämpferischen Leistung konnte Seewer dem Druck Gajsers standhalten und die Spitze verteidigen. Er gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 3 Sekunden.

«Ich hatte diesen Erfolg ehrlich gesagt weder geplant noch erwartet», erklärte Seewer. «Ich hatte eine schwierige Woche und die Strecke war nicht einfach. Aber ich konnte Tim hinter mir halten und freue mich auf ein gutes Rennen morgen.»

Nur 5 Wochen nach seinem verheerenden Crash im Talkessel stand Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux in Loket erstmals wieder am Start. Der Franzose konnte die Pace der Spitze über weite Strecken mitgehen. Renaux, der die letzten beiden Grands-Prix verpasst hatte, ist nun von P2 auf P4 zurückgefallen. Er qualifizierte sich auf P6 für die Wertungsrennen am Sonntag.

Der Brite Conrad Mewse tritt für den Rest der Saison als Ersatzfahrer für den in Kegums schwer verletzten Thomas Kjer Olsen für das Team DIGA Procross KTM an. Da der Brite bis zum Saisonende im Team bleiben soll, kann in diesem Jahr voraussichtlich nicht mehr mit der Rückkehr von Olsen gerechnet werden.

Henry Jacobi (Honda) qualifizierte sich auf P17, Tom Koch (KTM) wird von Platz 21 aus ins Rennen gehen.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Loket (Tschechische Republik):

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jorge Prado (E), GASGAS

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

6. Maxime Renaux (F), Yamaha

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8. Mitchell Evans (AUS), Honda

9. Ben Watson (GB), Kawasaki

10. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

11. Alberto Forato (I), GASGAS

12. Jeremy van Horebeek (B), Beta

13. Romain Febvre (F), Kawasaki

14. Valentin Guillod (CH), Yamaha

15. Jordi Tixier (F), KTM

16. Brian Bogers (NL), Husqvarna

17. Henry Jacobi (D), Honda

18. Benoit Paturel (F), Honda

19. Adam Sterry (GB), KTM

20. Brent van Doninck (B), Yamaha

21. Tom Koch (D), KTM

22. Hakon Fredriksen (NOR), Honda

23. Kevin Brumann (CH), Yamaha

24. Jed Beaton (AUS), Kawasaki

25. Dusan Drdaj (CZ), GASGAS

26. Conrad Mewse (GB), KTM

27. Alvin Östlund (S), Yamaha

28. Martin Krc (CZ), KTM

29. Ivo Monticelli (I), Honda

…

34. Davy Pootjes (NL), Honda

...

DNS: Ruben Fernandez (E), Honda

DNS: Nicholas Lapucci (I), Fantic

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda