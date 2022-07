Thibault Benistant startet von Pole, Längenfelder P5

Nachdem sowohl WM-Leader Tom Vialle (KTM) als auch Jago Geerts (Yamaha) in der Anfangsphase des Qualifikationsrennens stürzten, war der Weg für Thibault Benistant (Yamaha) frei.

MX2 Qualifikationsrennen zum 13. Lauf der MX2-WM im tschechischen Loket: Andrea Adamo (GASGAS) zog den Holeshot, doch bereits in der ersten Runde übernahm WM-Leader Tom Vialle (Red Bull KTM) die Führung. In Runde 3 überschlugen sich die Ereignisse: Viall stürzte in Führung liegend bei der Landung nach einem weiten Sprung. Der Franzose verbog sich dabei den Kupplungshebel und fiel zurück. Jago Geerts (Yamaha) passierte Vialle und stürzte nur wenige Kurven später. Vialle verlor in der Linkskurve, in der Geerts zu Boden ging, das Gleichgewicht und musste die Strecke verlassen. Damit fielen Geerts und Vialle zurück, während Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant die Spitze übernehmen konnte.

Benistant gewann das Rennen mit 7,6 Sekunden Vorsprung. Geerts sezte sich später gegen Vialle durch und beendete das Rennen auf P3 vor dem französischen WM-Leader.

Gute Leistungen zeigten die deutschen Starter: GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder qualifizierte sich auf P5 für die Wertungsläufe und Jeremy Sydow (KTM) beendete das Rennen auf P8. Gaststarter Maximilian Spies (KTM) wurde in einen Crash verwickelt und kam auf P18 ins Ziel, Noah Liúdwig (KTM) qualifizierte sich auf P19.

Mikkel Haarup (Kawasaki) musste das Rennen mit technischem Defekt an der Box abbrechen. Der nach seinem Crash im Talkessel wieder genesene Liam Everts (KTM) kam auf P9 ins Ziel und der Slowene Jan Pancar (KTM) schaffte erneut ein Top-10-Resultat.

Ergebnis Qualifikationsrennen Loket:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Andrea Adamo (I), GASGAS

3. Jago Geerts (B), Yamaha

4. Tom Vialle (F), KTM

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

7. Jan Pancar (SLO), KTM

8. Jeremy Sydow (D), KTM

9. Liam Everts (B), KTM

10. Stephen Rubini (F), Honda

11. Tom Guyon (F), KTM

12. Camden Mc Lellan (RSA), KTM

13. Kay Karssemakers (NL), KTM

14. Tomas Kohut (CZ), KTM

15. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

16. Lucas Coenen (B), Husqvarna

17. Marcel Stauffer (AUT), KTM

18. Maximilian Spies (D), KTM

19. Noah Ludwig (D), KTM

20. Gianluca Facchetti (I), KTM

21. Petr Polak (CZ), Honda

22. Jan Wagenknecht (CZ), Husqvarna

23. Maxime Grau (F), Husqvarna

24. Paul Haberland (D), Honda

…

35. (DNF) Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

...

DNS: Isak Gifting (S), KTM, 255, (-247)

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM