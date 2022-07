Tim Gajser (HRC): In Loket noch ohne Grand-Prix-Sieg

Die Motocross-WM geht nach der kurzen Sommerpause nach dem Grand Prix in Indonesien in die nächste Phase. Tim Gajser über die tschechische Traditionspiste in Loket.

Nach einer kurzen Pause geht es in der Motocross-WM am kommenden Wochenende im tschechischen Loket weiter. Die traditionsreiche Naturpiste liegt 150 Kilometer westlich von Prag, hat einen speziellen Charakter und präsentiert sich in den Sommermonaten meist hart und tückisch.

MXGP-Leader Tim Gajser freut sich auf den Klassiker in Tschechien. Der 25-jährige Slowene hat die Zeit nach dem Grand Prix in Indonesien vornehmlich in seiner Heimat verbracht. Dazu streute der Honda-Star ein paar Tage in seinem privaten Domizil an der kroatischen Adria ein. Dort ließ er sich mit Fischgerichten verwöhnen und wetzte mit dem Jetski über die Wellen.

Jetzt gilt der Fokus des HRC-Aushängeschilds dem Grand Prix auf der Piste von Loket. Erstaunlich: Gajser, der auf harten Naturstrecken als sehr stark gilt, konnte bisher ausgerechnet dort noch keinen Tagessieg für sich verbuchen.

«Es war gut, zwei Wochen Pause vor den nächsten Grands Prix zu haben, die jetzt eine Reihe von verschiedenen Herausforderungen bringen», merkte Gajser an. «Loket ist eine sehr harte und hügelige Piste, auf welcher es immer schwer ist, Traktion zu finden. Gewöhnlich kommen sehr viele Fans aus Slowenien nach Loket. Ich freue mich, wenn mich auch diesmal wieder viele Leute rund um die Piste anfeuern. Indonesien war eine supercoole Erfahrung, aber jetzt freue ich mich auf die WM-Runden in Europa.»