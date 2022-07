Simon Längenfelder (GASGAS/P3): Sein Dank an die Fans 21.07.2022 - 17:52 Von Thoralf Abgarjan

© Thoralf Abgarjan Simon Längenfelder erreichte in Loket das Podium © Thoralf Abgarjan Das Duell des Tages zwischen Benistant und Längenfelder um die Spitze Zurück Weiter

Besonders für den deutschen GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder war das Rennen in Loket wie ein zweiter Heim-Grand-Prix. Längenfelder enttäuschte seine Fans nicht und rangierte in beiden Rennen an der Spitze.