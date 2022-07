Roan van de Moosdijk (Husqvarna): Comeback in Lommel

Nach viermonatiger Verletzungspause wird der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk am kommenden Wochenende beim 14. WM-Lauf in Lommel wieder um WM-Punkte kämpfen.

Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk, der sich beim 3. Grand-Prix der Saison in Argentinien die rechte Schulter und das linke Handgelenk gebrochen hatte, wird am kommenden Wochenende in Lommel zum 14. Grand-Prix der Saison wieder am Start stehen, vier Monate nach seinem Crash in Patagonien.

Der Niederländer wurde eigentlich schon früher zurück erwartet, nachdem er beim letzten Rennen der ADAC MX Masters am 10. Juli in Tensfeld startete und dort mit der 250er Maschine gegen die stärkeren 450er Motorräder mit einem 4-5-5-Ergebnis Gesamtrang 5 erreicht hatte. Das Nestaan Husqvarna Werksteam wollte aber auf Nummer sicher gehen und entschied sich für das Comeback im Sand von Lommel am kommenden Wochenende. Van de Moosdijk ging als einer der MX2-Titelfavoriten in die Saison 2022, bevor ihn das Verletzungspech einbremste.

«Es war eine sehr schwere Verletzung», erklärte van de Moosdijk. «Nun ist aber alles wirklich gut verheilt und ich trainiere schon seit ein paar Wochen wieder auf dem Bike und freue mich jetzt darauf, wieder in der WM fahren zu können. Ich werde ohne Erwartungen in die Rennen gehen und dann versuchen, für den Rest der Saison wieder an Fahrt zu gewinnen. Ich danke dem Husqvarna Factory Racing Team, dass sie mich voll unterstützt haben und immer hinter mir standen.»