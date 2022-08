Simon Längenfelder: Heftiger Crash – aber WM-Rang 3!

Der zweite französische Motocross-GP der Saison 2022 fand am Wochenende in Saint-Jean-d’Angely statt. Für Red-Bull-GASGAS-MX2-Pilot Simon Längenfelder endete er mit einem Sturz und einer starken Aufholjagd.

Bereits im Qualifikationsrennen zeigte Simon Längenfelder guten Speed und beendete den Samstag auf dem sechsten Platz. Der 18-Jährige kam im ersten Lauf gut aus dem Gatter und sortierte sich in der ersten Runde auf Platz 4 ein. Die Top-3 fuhren sofort eine Lücke auf, die Längenfelder nicht schließen konnte. Von Position 5 ging ebenfalls keine Gefahr aus, weshalb der GASGAS-Pilot ein einsames, aber kluges Rennen fuhr.

Für den zweiten Lauf wollte der Regnitzlosauer die gesparte Kraft von Beginn an investieren. Ein gewaltiger Sturz kostete ihn allerdings in der ersten Runde nicht nur viele Positionen, sondern er musste auf der extrem steilen Piste auch anschließend ohne Vorderradbremse auskommen.

«Ich bin in einer Linkskurve ganz innen gefahren und vor mir war Liam Everts. Er ist dann etwas nach links gesprungen und hat mich in der Luft abgeräumt. Ich hatte einen heftigen Sturz und mein Handschutz hat sich freigerissen. Irgendwann ist dann leider auch der Bremshebel abgefallen», erzählte er im exklusiven Gespräch mit SPEEDWEEK.com und fügte mit einem Lachen hinzu: «Aber auch ohne Bremse bin ich nicht so schlecht gefahren».

Durch den erheblichen Schaden am Bike und den offenen Wunden an seiner rechten Seite wurde die Aufholjagd noch schwerer. Der Red-Bull-Athlet setzte alles auf eine Karte und ging auf die Jagd. Von Position 19 kommend erreichte er innerhalb der 30 Minuten plus zwei Runden noch die Top-10.

Die Plätze 4 und 10 reichten für Gesamtrang 6 und 29 Zähler. Mit 61 Punkten Vorsprung auf Position 4, kann er auf Gesamtrang 3 nicht mehr eingeholt werden. Simon Längenfelder ist damit sensationeller Dritter in der Motocross-MX2-Weltmeisterschaft!

Ergebnis MXGP Saint-Jean-d’Angély (Frankreich):

1. Tom Vialle (F), KTM, 2-1

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-2

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-7

4. Tom Guyon (F), KTM, 9-3

5. Liam Everts (B), KTM, 7-6

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-10

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-5

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 6-9

9. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 13-4

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 5-12

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 14-8

12. Jakub Teresak (CZ), KTM, 12-13

...

DNS: Marcel Stauffer (A), KTM

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM



WM-Stand nach WM-Runde 17 von 19:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 710

2. Tom Vialle (F), KTM, 708, (-2)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 564, (-146)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 503, (-207)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 481, (-229)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 435, (-275)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 410, (-300)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 410, (-300)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 373, (-337)

10. Liam Everts (B), KTM, 286, (-424)

21. Tom Koch (D), KTM, 87, (-634)