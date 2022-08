Tom Vialle gewinnt Grand Prix of Charente Maritime

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann Red Bull KTM Werksfahrer den Grand Prix of Charente Maritime im französischen Saint-Jean-d’Angély. WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) stürzte zweimal, Längenfelder wurde Gesamt-Sechster.

Zweiter MX2-Lauf zum Grand Prix of Charente Maritime in Saint-Jean-d’Angély (Frankreich): Tom Guyon (KTM) gewann den Holeshot zum zweiten Lauf, doch schon in der ersten Runde übernahm Red Bull KTM Werksfahrer Tom Vialle die Führung, während der belgische WM-Leader Jago Geerts hinter Vialle, Benistant, Guyon und van de Moosdijk auf Rang 5 versuchte, die Spitze zu erreichen.

Aber wie so oft, wurde der Belgier erneut Opfer seiner eigenen Unbeständigkeit. Der WM-Leader ging an van de Moosdijk vorbei und hatte bereits Tom Guyon (KTM) im Visier, doch er wollte zu viel, stürzte in einer Rechtskurve über das Vorderrad und fiel auf P7 zurück, während sich Tom Vialle an der Spitze weiter absetzen konnte.

Geerts versuchte danach, seinen Rhythmus zu finden und den Rückstand wieder wettzumachen, doch in der zweiten Rennhälfte stürzte er erneut, diesmal in einer Linkskurve. Der Belgier konnte zum Glück weiterfahren und das Rennen auf Rang 7 fortsetzen.

Sein Vorsprung von 15 Punkten schmolz in Frankreich auf 2 Punkte zusammen. Die WM-Entscheidung wird also definitiv beim Saisonfinale in der Türkei in zwei Wochen fallen.

Unter dem Jubel der zahlreichen französischen Fans an der Strecke gab es im zweiten Lauf von Saint-Jean-d’Angély einen Dreifach-Triumph der heimischen Fahrer, denn Tom Guyon (KTM) erreichte das Ziel hinter Vialle und Benistant auf Rang 3.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder hatte keinen guten Start in den zweiten Lauf und kam auf Rang 10 ins Ziel. In der Tageswertung belegte Längenfelder mit den Plätzen 4 und 10 Platz 6. Rang 3 in der MX2-Weltmeisterschaft ist Längenfelder vor dem Saisonfinale bereits sicher, denn Kevin Horgmo (Kawasaki) hat auf P4 bereits einen Rückstand von 61 Punkten und es können maximal 50 Punkte vergeben werden.

Ergebnis MX2 Saint-Jean-d’Angély (Frankreich):

1. Tom Vialle (F), KTM, 2-1

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-2

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 3-7

4. Tom Guyon (F), KTM, 9-3

5. Liam Everts (B), KTM, 7-6

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 4-10

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 10-5

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 6-9

9. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 13-4

10. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 5-12

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 14-8

12. Jakub Teresak (CZ), KTM, 12-13

...

DNS: Marcel Stauffer (A), KTM

DNS: Jeremy Sydow (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

WM-Stand nach WM-Runde 17 von 19:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 710

2. Tom Vialle (F), KTM, 708, (-2)

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 564, (-146)

4. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 503, (-207)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 481, (-229)

6. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki, 435, (-275)

7. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 410, (-300)

8. Andrea Adamo (I), GASGAS, 410, (-300)

9. Stephen Rubini (F), Honda, 373, (-337)

10. Liam Everts (B), KTM, 286, (-424)