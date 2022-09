Tom Vialle (KTM) übernimmt WM-Führung vor Geerts

Mit einem überlegenen Sieg im ersten MX2-Lauf in Afyonkarahisar stellte Red Bull KTM-Werksfahrer die Weichen für den Titelgewinn, während Jago Geerts (Yamaha) stürzte. Vialle geht als WM-Leader in den 2. Lauf.

Erster MX2-Lauf zum Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar, Showdown der MX2 Motocross WM. Geerts und Vialle trennten vor dem Rennen nur 2 Punkte. Red Bull KTM Werksfahrer und Polesetter Tom Vialle machte alles richtig, zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze, während sein Konkurrent und WM-Leader Jago Geerts (Yamaha) nur im Bereich der Top-4 startete. Geerts kämpfte sich mühevoll auf P3 nach vorne und brauchte danach mehrere Runden, um an Kay de Wolf (Husqvarna) vorbeizukommen. Zwischenzeitlich hatte sich Vialle an der Spitze schon 5 Sekunden abgesetzt.

Nachdem Geerts in Runde 4 endlich P2 erreicht hatte, versuchte der Belgier die Lücke zu Vialle zu schließen. Doch es geschah, was Geerts in diesen Situationen so oft passierte: Er stürzte. Diesmal in einer Rechtskurve ging er über das Vorderrad zu Boden und musste de Wolf wieder passieren lassen. Erneut musste Geerts viel Energie aufwenden, um P2 zum zweiten Mal in diesem Rennen zu erreichen. Die Lücke zu Vialle war danach aber schon viel zu groß, als dass Geerts eine Chance gehabt hätte, die Führung zu übernehmen.

Vialle gewann den ersten Lauf überlegen mit 10 Sekunden Vorsprung und stellte damit die Weichen für den Titelgewinn am Ende des Tages. Vialle führt vor dem letzten Rennen mit einem Punkt Vorsprung und ist damit vor dem entscheidenden Finale klar im Vorteil.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder kam auf Rang 5 vor Liam Everts (KTM) ins Ziel. Jan Pancar (KTM) schaffte es erneut in die Top-10.

MX2 Lauf 1 Afyonkarahisar:

1. Tom Vialle (F), KTM

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS

6. Liam Everts (B), KTM

7. Jan Pancar (SLO), KTM

8. Andrea Adamo (I), GASGAS

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

10. Thibault Benistant (F), Yamaha

11. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12. Kay Karssemakers (NL), KTM

13. Mikkel Haarup (DK), Kawasaki

14. Cornelius Toendel (NOR), Fantic

15. Emil Weckman (FIN), Honda

16. Jakub Teresak (CZ), KTM

17. Cas Valk (NED), Fantic

18. Scotty Verhaegte (F), KTM

19. Hakan Halmi (BG), KTM

20. Dimitar Grozdanov (BG), GASGAS

21. (DNF) Rick Elzinga (NL), Yamaha

22. (DNF) Stephen Rubini (F), Honda