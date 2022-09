Tom Vialle (KTM): Keine Kompromisse im WM-Showdown

Frankreichs Red-Bull-KTM-Star Tom Vialle setzte im Quali-Rennen der Motocross-MX2-WM von Afyonkarahisar ein Zeichen und sicherte sich die Pole für das Finale am Sonntag.

Die MX2-WM-Saison steuert auf den Höhepunkt zu: Beim Finale in Afyonkarahisar sicherte sich Herausforderer Tom Vialle (21) die Pole-Position. Der Franzose diktierte auf der Red-Bull-KTM das gesamte Rennen. WM-Leader Jago Geerts (22) fuhr auf Platz 2 und hinter Vialle ähnliche Zeiten. Am Ende gewann Vialle mit vier Sekunden Vorsprung. Der Kampf war hart, die schnellste Rennrunde wechselte gleich mehrfach den Inhaber.

Für Vialle, der 2023 in die MXGP-Klasse wechselt, war es der sechste Quali-Laufsieg 2022: «Das war ein guter Tag. Ich hatte einen sehr guten Start, habe in jeder Runde geführt und habe mich auf der Piste sehr gut gefühlt. Jago war glaube ich schon in der zweiten oder dritten Runde hinter mir. Ich denke, das wird ein schöner Kampf. Jago startet vom zweiten Startplatz und wir werden wohl beide vorne sein. Ich habe mich gut gefühlt auf der Piste und bin bereit. Meine Herangehensweise wird ähnlich sein – fahren, so schnell es geht. Ich hoffe, ich fühle mich am Sonntag auch wieder so gut auf dem Bike.»



Geerts und Vialle trennen an der WM-Spitze lediglich zwei Punkte.