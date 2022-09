Türkei: Maxime Renaux (Yamaha) holt Pole, Jacobi P17

Maxime Renaux startet in der Türkei von der Pole Position in die Wertungsläufe

Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux zeigte im MXGP-Qualifikationsrennen im türkischen Afyonkarahisar eine kämpferisch starke Leistung und setzte sich gegen Mitch Evans (HRC) durch. Valentin Guillod fuhr auf P7 erneut stark.

MXGP-Qualifikationsrennen zum WM-Saisonfinale im türkischen Afyonkarahisar: Während die Titelentscheidung zugunsten von Tim Gajser (Honda) gefallen ist und auch Gesamtrang 2 von Jeremy Seewer (Yamaha) feststeht, ist der Kampf um den dritten Podiumsrang zwischen Jorge Prado (GASGAS), Glenn Coldenhoff (Yamaha) und Maxime Renaux (Yamaha) noch offen. Prado und Coldenhoff auf P3 und P4 trennen nur 4 WM-Zähler. Renaux auf Rang 5 müsste 17 Punkte gegenüber Prado aufholen, um das Podium noch zu erreichen. Obwohl dieser Rückstand schwer aufholbar erscheint, hat der Franzose im heutigen Qualifikationsrennen die Weichen schon einmal gestellt und Prado hat mit seiner unerwartet schwachen Leistung auf Rang 14 seinen Teil dazu beigetragen.

Renaux startete gut ins Rennen und führte es 8 Runden lang an, bevor er einen Fehler beging, den HRC-Werksfahrer Mitch Evans ausnutzen und die Spitze übernehmen konnte. Renaux ließ aber nicht locker, blieb in Schlagdistanz zum Australier und konterte in der letzten Runde. Renaux gewann das Qualifikationsrennen mit einem Vorsprung von 4,1 Sekunden vor Evans, Seewer und Fernandez.

Jorge Prado (GASGAS) haderte erneut mit Problemen. Rang 13 im Zeittraining und P14 im Qualifikationsrennen stellen wahrlich keine gute Ausgangsbasis für die Rennen am Sonntag dar. Wenn es morgen so weitergeht, wird der Spanier Gesamtrang 3 beim letzten Rennen wohl doch noch verlieren. Er und das Team haben jedoch noch eine Nacht vor sich, um vielleicht doch noch etwas für die Wertungsläufe zu finden.

Ein starkes Rennen zeigte erneut der Schweizer Valentin Guillod, der in der Türkei mit einer Wildcard startet. Der Hostettler-Yamaha-Pilot setzte bereits mit P6 im Zeittraining ein deutliches Zeichen. Guillod startete gut, fiel aber in der ersten Runde zunächst auf Rang 8 zurück. Mit viel Kampfgeist und konstant guten Rundenzeiten konnte er Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre bis zum Ende hinter sich halten und qualifizierte sich am Ende mit Rang 7 für die Wertungsrennen. Guillod sucht noch immer nach einem Team für das nächste Jahr, das ihm eine WM-Teilnahme über die gesamte Saison ermöglicht.

Der einzige deutsche Starter im Feld, Henry Jacobi (Honda), qualifizierte sich auf P17 für die Rennen am Sonntag.

Ergebnis MXGP Qualifikationsrennen Afyonkarahisar:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha

2. Mitchell Evans (AUS), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

7. Valentin Guillod (CH), Yamaha

8. Romain Febvre (F), Kawasaki

9. Pauls Jonass (LT), Husqvarna

10. Clavin Vlaanderen (NL), Yamaha

11. Alberto Forato (I), GASGAS

12. Brian Bogers (NL), Husqvarna

13. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

14. Jorge Prado (E), GASGAS

15. Alvin Östlund (S), Yamaha

16. Ivo Monticelli (I), Honda

17. Henry Jacobi (D), Honda

18. Nicholas Lapucci (I), Fantic

19. Ben Watson (GB), Kawasaki

20. Panagiotis Kouzis (GR), GASGAS

...

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Beta

DNS: Brent van Doninck (B), Yamaha

DNS: Harri Kullas (EST), Yamaha

DNS: Jed Beaton (AUS), Kawasaki

DNS: David Herbreteau (F), GASGAS

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

DNS: Benoit Paturel (F), Honda

DNS: Jordi Tixier (F), KTM

DNS: Hardi Roosiorg (EST), KTM

DNS: Miro Sihvonen (FIN), Honda

DNS: Conrad Mewse (GB), KTM

DNS: Davy Pootjes (NL), Honda

DNS: Hakon Fredriksen (NOR), Honda

DNS: Thomas Kjer Olsen (DK), KTM

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Vsevolod Brylyakov (RUS), Honda

DNS: Adam Sterry (GB), KTM