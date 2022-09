KTM feiert MX2-Weltmeister Tom Vialle: «Bin dankbar!»

Zu Ehren von MX2-Motocross-Champion Tom Vialle wurde in der KTM-Rennabteilung für den Franzosen eine große WM-Party organisiert.

Tom Vialle hat sich in einem Final-Thriller mit einer Wahnsinnsleistung den WM-Titel in der MX2-Motocross-WM gegen Jago Geerts (Yamaha) gesichert. Der Franzose gewann fünf der letzten acht Läufe und heimste somit seinen zweiten 250er-WM-Titel ein. Vialle demonstrierte somit auch das Potenzial der neue KTM SX-F des Jahrganges 2023.

Zu Ehren des 21-Jährigen wurde in der KTM-Rennabteilung in Munderfing eine große Party organisiert. Zunächst ging es für Vialle noch auf eine Führung durch die KTM-Motohall in Mattighofen, wo sein Renn-Outfit und sein Motorrad mit der Nummer 1 künftig zu sehen sein wird. Dann rollte Vialle auf der 2023er-KTM zur Party in die Rennabteilung.

Übrigens: Nach Marvin Musquin, Jeffrey Herlings und Jorge Prado ist der Sohn von Fred Vialle der vierte Doppelweltmeister aus dem Hause KTM in der MX2-Kategorie.

«Es war wirklich großartig, in die Fabrik zu so einer Veranstaltung zu kommen und auch eine große Überraschung zu sehen, wie viele Leute gekommen sind», strahlte Vialle. «Ich hatte vier fantastische Jahre und konnte zwei WM-Titel mit dieser unglaublichen Truppe holen. Dieses Dankeschön zu bekommen, hat sich sehr speziell angefühlt. Wir konnten zudem die Motohall sehen und auch andere Teile des Werkes, die alle eng mit der MXGP verbunden sind. Ich bin sehr dankbar!»

KTM-Renndirektor Pit Beirer (49) konnte nur zustimmen: «Es war ein spezieller Tag für einen speziellen Fahrer wie Tom Vialle und seine ganz spezielle Leistung in diesem Jahr. Tom hat uns alle an die Sesselkante gebracht, wie er um den WM-Titel gekämpft hat. Er war sehr stabil und gelassen - in einer Situation mit sehr viel Druck - um einen weiteren WM-Titel für Red Bull-KTM zu holen. Diese Party ist das mindeste, was wir für ihn tun können.»



Beirer ist überzeugt: «Toms Mentalität und seine Fähigkeiten machen es ihm möglich, das harte neue Abenteuer in den USA anzunehmen. Alle Leute, die bei der Party waren und auch seine vielen Fans werden mitverfolgen, wie er neue unglaubliche Geschichten liefern wird. Wir wünschen Tom viel Glück und sagen danke für alles bisher Gezeigte.»

Mit dabei in Munderfing waren unter anderen auch Joel Smets, der als Coach im Werksteam tätig ist, genauso wie Teamkoordinatorin Valentina Ragni. Für Vialle, der ab 2023 für KTM in den USA antreten wird, war es in Munderfing auch eine Art Abschiedsfeier, bevor er in die USA übersiedelt. Vialle war seit 2019 im Red Bull-KTM-Werksteam und holte sich in vier Jahren zwei WM-Titel.