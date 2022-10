Coenen-Brüder Sasha und Lucas werden MX2-Werksfahrer

Das KTM-Team wird in der Motocross-WM 2023 mit dem 15-jährigen Belgier Sasha Coenen einen weiteren Werksfahrer in der MX2-Klasse an Bord haben. Zwillingsbruder Lucas fährt im Husqvarna-Werksteam.

Nach dem Abgang des französischen Weltmeisters Tom Vialle (21) hat sich das MX2-Werksteam von Red Bull KTM für 2023 neu aufgestellt. Nach der Verpflichtung von Liam Everts (18) und Andrea Adamo (18) kommt mit Sasha Coenen sogar noch ein dritter Fahrer hinzu.

Der erst 15-jährige Belgier feiert am 9. November seinen 16. Geburtstag und hat nun einen mehrjährigen Deal mit KTM in der Tasche. Coenen hat in der EMX125 Laufsiege eingefahren. Bei seinen sieben Gastspielen in der Viertaktklasse EMX250 konnte er 69 Punkte einfahren. Nun wechselt Sasha Coenen innerhalb der Pierer-Gruppe in das KTM-Werksteam, das künftig von Motocross-Ikone Tony Cairoli gemanagt und Landsmann Joel Smets betreut wird.

«Für mich wird ein Traum zur Wirklichkeit», jubelte Sasha Coenen. «Ich bin unglaublich glücklich, dass ich jetzt bei Red Bull KTM Factory Racing fahren darf. Ich bin die Standard-250er-KTM des Jahrgangs 2023 bereits gefahren, liebe das Motorrad und mag die irrsinnige Power. Ich freue mich auf die Arbeit mit Joel, weil ich mir sicher bin, dass er einige Dinge in mein Programm einfließen lassen kann, die ich noch nicht kenne. Ich weiß auch, dass ich viel zu lernen habe, aber ich will auch Spaß haben und meinen Job so gut wie möglich machen.»

Auch Sasha Coenens Zwillingsbruder Lucas macht einen Karriereschritt und wird 2023 ebenfalls als permanenter Fahrer in der MX2-WM zu sehen sein. Er ist im Nestaan-Husqvarna-Werksteam auf einer FC 250 dabei, wo der Däne Rasmus Jörgensen als Manager agiert. In der Truppe wird Coenen an der Seite von Kay de Wolf und Roan van de Moosdijk fahren.

Lucas Coenen zeigte beeindruckende Leistungen, hat in der EMX250 auf der Viertakt-Husqvarna nach einem durchwachsenen Beginn mit einer Doppel-Null in Italien sieben der letzten acht Rennen gewonnen und in der Gesamtwertung noch Platz 2 hinter Rick Elzinga (Yamaha) herausgefahren.

«Ich bin extrem aufgeregt, dass ich jetzt bei Nestaan-Husqvarna sein darf», hielt Lucas Coenen fest. «Für mich ist es eine Ehre, dass ich meine MX2-Karriere mit einer derart ruhmreichen Marke wie Husqvarna starten darf. Ich freue mich schon sehr auf die neue Saison und kann es kaum erwarten zu sehen, was ich in der MX2-WM erreichen kann.»



Die nächste WM-Saison startet am 12. März 2023 mit dem argentinischen Grand Prix in Bariloche in Patagonien.