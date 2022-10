Red Bull GASGAS: Schlüsselübergabe an den Junior

Nach den Rochaden im Motocross-WM-Werksteam von Red Bull-KTM wurde nun auch die Neustrukturierung beim GASGAS-Werksteam bekanntgegeben.

Am Mittwoch erst wurde verlautbart, dass der neunfache Weltmeister Antonio Cairoli bei KTM mit sofortiger Wirkung das Motocross-Teammanagement übernimmt. Sein ehemaliger Teamboss Claudio de Carli, er hat die heutige Red Bull GASGAS-Truppe mit Sitz in Rom gegründet und hatte sie viele Jahre lang mit Yamaha und KTM unter seinen Fittichen, wurde zum Motocross-Renndirektor der Marken aus der Pierer-Gruppe bestellt. Im GASGAS-Team wird Peter Tillerqvist zum Technik-Direktor.

Mit Davide de Carli übernimmt der Sohn des einstigen Masterminds Claudio die Teamleitung mit den Fahrern Jorge Prado, Mattia Guadagnini und Simon Längenfelder. De Carli Junior hat bereits einige Zeit im Team des Vaters mitgearbeitet.

«Pit Beirer hat diese neue Rolle vorgeschlagen, um die Motocross-Division der Gruppe zu restrukturieren», verriet Claudio de Carli. «Es ist für mich eine echte Freude, den Job jener beiden Jungs zu koordinieren, die viele Jahre unter meiner Führung gearbeitet haben – mein Sohn Davide und Tony Cairoli. Davide hat mir in den vergangenen zwei Jahren geholfen und ich denke, er ist bereit für diese neue Aufgabe. Wir sind bereit für den Neustart und arbeiten bereits in Rom. Wir haben auch eine zweite Basis in Belgien, was sehr wichtig ist. Wir planen für die neue Saison mit viel Begeisterung. Ich möchte Pit, Robert Jonas und der gesamten KTM-Gruppe danken!»

Auch Davide de Carli freut sich: «Ich bin sehr glücklich darüber, diese Position bekleiden zu dürfen. Es ist eine absolute Ehre. Ich habe jetzt viele Jahre lang an der Seite meines Vaters gearbeitet und glaube, es ist der perfekte Zeitpunkt für den Aufstieg. Ich bin motiviert und freue mich auf die Arbeit mit unglaublichen Leuten. Wir sind ein starkes Team und werden gute Ergebnisse holen!»