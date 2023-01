David Luongo: Mehr Unterstützung bei Überseerennen

In der kommenden Saison will Serienpromoter Infront Moto Racing die privat geführten Teams bei Überseerennen unterstützen, um die gestiegenen Logistikkosten stemmen zu können.

David Luongo, CEO von WM-Serienpromoter InFront Moto Racing, hat versprochen, die privat geführten Teams in Hinblick auf die Überseerennen künftig besser unterstützen zu wollen. Im Editorial zur letzten Ausgabe des MXGP MAG erklärte Luongo: «Es wird für die Privatteams künftig eine Frachtzulage für die Überseerennen geben. Wir haben in den letzten Jahren und besonders während der Covid-Zeit einen deutlichen Anstieg der Transportkosten erlebt. Diese Situation betrifft uns alle. Andererseits ist offensichtlich, dass die MXGP-Weltmeisterschaft global stattfinden muss, um unseren Lieblingssport auch in neuen Märkten entwickeln zu können, wo das Interesse an unserem Sport steigt. Deshalb erhöhen wir die Unterstützung für die Privatteams und Fahrer, um den Teams eine bessere und komfortablere Teilnahme an Übersee-Grands-Prix zu ermöglichen. Das Schöne am Motocross war schon immer, dass der Pilot mehr zählt als das Motorrad. Wir haben immer wieder erlebt, dass Privatfahrer gute Ergebnisse einfahren konnten.»

Zur Erinnerung: Calvin Vlaanderen gewann im letzten Jahr auf der privaten Gebben van Venrooy Yamaha den Großen Preis von Riola Sardo. In der kommenden Saison wird es mit Argentinien, Indonesien und Vietnam mindestens 3 Überseerennen geben. Dazu kommt der Große Preis der Türkei, der die Teams ebenfalls vor besondere logistische Herausforderungen stellt.