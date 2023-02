Kalender-Update: MXoN und WM-Finale 2023 vorgezogen

In der jüngsten Version des Terminkalenders für die Motocross-WM 2023 sind nur noch 19 Grand Prix vorgesehen. Matterley Basin und das «Motocross of Nations» in Ernée bekamen ein neues Datum.

Erst am 13. Januar bestätigten der Motorrad-Weltverband FIM und WM-Promoter Infront Moto Racing die zwei Grand Prix in Riola Sardo/Sardinien und Frauenfeld/Schweiz, ein Austragungsort fehlte im Kalender damals noch.

Der angedachte zusätzliche Übersee-GP kam aber nicht mehr zustande. Im aktuellen Terminkalender sind jetzt nicht mehr 20, sondern 19 Grand Prix angeführt.

Deshalb findet das WM-Finale in Matterley Basin/Großbritannien nicht mehr wie ursprünglich geplant am 15. Oktober, sondern bereits am 1. Oktober statt.

In der Folge wird auch das Motocross of Nations in Ernée/Frankreich vom 22. auf den 8. Oktober vorgezogen. Vom früheren Datum erhoffen sich die Verantwortlichen übrigens auch, dass die USA mit einer starken Mannschaft vertreten sein wird.

Kalender Motocross-WM 2023 (Stand: 01.02.)

12.03. - MXGP of Argentina, Villa La Angostura

26.03. - MXGP of Sardegna, Riola Sardo (I); WMX, EMX250

10.04. - MXGP of Switzerland, Frauenfeld; WMX, EMX125

16.04. - MXGP of Trentino, Pietramurata (I); EMX125, EMX250

30.04. - MXGP of Portugal, Águeda; EMX125, EMX250

07.05. - MXGP of Spain, Xanadú; WMX, EMX250

21.05. - MXGP of France, Villars-sous-Écot; WMX, EMX125

04.06. - MXGP of Latvia, Kegums; EMX125, EMX250

11.06. - MXGP of Germany, Teutschenthal; EMX125, EMX250

25.06. - MXGP of Sumbawa, Samota-Sumbawa (Indonesien)

02.07. - MXGP of Lombok, Lombok (Indonesien)

16.07. - MXGP of Czech Rep., Loket; EMX65, EMX85, EMX2t

23.07. - MXGP of Flanders, Lommel (B); EMX125, EMXOpen

30.07. - MXGP of Finland, Hyvinkää; EMX125, EMX250

13.08. - MXGP of Sweden, Uddevalla; EMX125, EMX250

20.08. - MXGP of the Netherlands, Arnhem; WMX, EMX250

03.09. - MXGP of Turkey, Afyonkarahisar; WMX, EMX250

17.09. - MXGP of Vietnam, Thanh Hoa

01.10. - MXGP of Great Britain, Matterley Basin; EMX125, EMX250



08.10. - Motocross of Nations, Ernée (F)