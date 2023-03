Riola Sardo: Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf setzte sich in Riola Sardo nach einem packenden Dreikampf an der Spitze durch und gewann den ersten Lauf vor Jago Geerts (Yamaha) und Simon Längenfelder (GASGAS).

Erster MX2 Lauf, Großer Preis von Sardinien: Polesetter Jago Geerts (Yamaha) zog den Holeshot und übernahm die Führung doch nach einem Fehler fiel er auf Rang 3 zurück. Die Führung übernahm der deutsche GASGAS Werksfahrer Simon Längenfelder. Hinter dem Deutschen brachte sich Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf in Position und ging in Runde 6 am Deutschen vorbei in Führung.

Geerts machte nach seinem Fehler schnell wieder Boden gut und überholte Längenfelder. Doch der Belgier würgte seine Yamaha ab und benötigte 7 Sekunden, um sein Arbeitsgerät per Elektrostarter wieder in betrieb zu nehmen. Damit war Längenfelder wieder Zweiter. Geerts startete erneut eine Aufholjagd und ging in Runde 12 an Längenfelder vorbei auf Rang 2. Am Ende des Rennens konnte er die Lücke zu Leader de Wolf schließen, doch er fand keinen Weg am Niederländer vorbei.De Wolf gewann mit einem Vorsprung von 2,4 Sekunden vor Geerts und Längenfelder.

Ergebnis MX2, Lauf 1:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Jago Geerts (B), Yamaha

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

9. Liam Everts (B), KTM

10. Oliver Oriol (E), KTM