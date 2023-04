Agueda: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Erst in der Schlussphase des ersten MX2-Laufs startete der belgische WM-Leader und Polesetter Jago Geerts einen Schlussspurt und fing den italienischen Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo ab. Längenfelder wurde Fünfter

Vor dem Start zum ersten MX2-Lauf in Agueda (Portugal) wurde der Kurs kräftig gewässert, was ihn teilweise extrem rutschig machte und auch zu zahlreichen Stürzen führte. Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo gewann den Holeshot und führte das Rennen 14 Runden lang an. Sein Teamkollege Liam Everts rutschte schon in der ersten Runde aus und drehte sich um 180 Grad, so dass das Feld an ihm vorbeirauschte. Everts musste eine Aufholjagd vom Ende des Feldes starten, kollidierte aber in der 11. Runde mit Isak Gifting. Dabei wurde er hangabwärts von der Strecke katapultiert, so dass für Everts das Rennen gelaufen war.

Auch Lucas Coenen (Husqvarna) und Thibault Benistant stürzten auf Rang 3 bzw. 5 liegend und fielen zurück.

In Runde 15 von 17 startete WM-Leader Jago Geerts den entscheidenden Schlussspurt, überholte Adamo mit viel Schwung und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 5,4 Sekunden. Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder wurde in diesem Rennen Fünfter.

MX2, Lauf 1 Agueda:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Andrea Adamo (I), KTM

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS

6. Jan Pancar (SLO), KTM

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha

8. Mikkel Haarup (DK), KTM

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna

10. Emil Weckman (FIN), Honda

11. David Braceras (E), Kawasaki

12. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

13. Thibault Benistant (F), Yamaha

14. Isak Gifting (S), GASGAS

15. Cornelius Toendel (N), KTM

16. Sacha Coenen (B), KTM

17. Oriol Oliver (E), KTM

18. Mike Gwerder (CH), KTM

19. Bobby Bruce (GB), GASGAS

20. Taylor Hammal (GB), KTM

...

24. Jack Chambers (USA), Kawasaki

25. Liam Everts (B), KTM