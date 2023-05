MX2-Leader Jago Geerts versäumt zwei Grand Prix

Motocross-WM MX2-Leader Jago Geerts muss wegen seines Handgelenkbruchs die Grand Prix von Kegums und Teutschenthal auslassen – die Konkurrenz erhält eine unerwartete Chance.

Jago Geerts führt aktuell noch mit einem WM-Punkt Vorsprung auf Red Bull-KTM-Sensation Andrea Adamo (19) in der Motocross-WM der Kategorie MX2. Geerts hat sich am Samstag in Villars-sous-Ecot bei einer Abfahrt mit vielen Spurrinnen nach einem Überschlag einen Bruch des linken Handgelenkes zugezogen.

Der 23-jährige Geerts wurde mittlerweile in Genk von einem angesehenen Hand-Spezialisten operiert. Dieser hat viel Erfahrung, konnte bereits Rad-Asse wie den slowenischen Superstar Tadej Pogacar erfolgreich operieren.

Nun gibt es aus Belgien erste Informationen über die Dauer der Heilungszeit von Geerts. Demnach wird der Yamaha-Hoffnungsträger wohl bis Ende Juni aussetzen müssen. Bis dahin stehen die Rennen in Kegums und der Deutschland-Grand Prix in Teutschenthal auf dem Programm.

Eine Rückkehr von Geerts wäre demnach beim Grand Prix von Indonesien am 25. Juni möglich. Dies eröffnet den Verfolgern die Chance, bis dahin eventuell schon für eine Vorentscheidung zu sorgen. Vor allem Adamo hat die allerbesten Chancen, nachdem auch das deutsche Red Bull-GASGAS-Ass Simon Längenfelder verletzungsbedingt ausgefallen ist.