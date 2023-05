Pauls Jonass (Honda): Start in Kegums möglich?

Standing-Construct bangt erneut um MXGP-Ass Pauls Jonass. Der Honda-Pilot stürzte beim Grand Prix von Frankreich im Training und verletzte sich an der Hand.

Lettlands MX-Superstar Pauls Jonass kommt nicht zur Ruhe. Nach einem guten Saisonstart in Argentinien folgten große Probleme. Beim GP der Schweiz erwischte es den Honda-Piloten heftig, als er spektakulär von seinem Motorrad flog. Mit etlichen Blessuren, Hämatomen und Prellungen musste er eine Pause bis zum nächsten Rennen in Portugal einlegen.

Kurz vor der Abreise dann der nächste Rückschlag: Beim letzten Training überschlug er sich so heftig, dass er sich an den Rippen und der Wirbelsäule verletzte. Damit fiel Jonass auch in Portugal und Spanien aus.

Die Vergangenheit ist abgehakt und jetzt wird nach vorn geblickt – soweit der Plan. «Man kann es wohl nicht Problem nennen, denn es ist wohl einfach Teil des Racings. Manchmal passiert einfach so ein Mist», weiß der 26-Jährige. «Ich hatte mit Argentinien einen guten Start in die Saison, aber danach kamen wir ins Straucheln. Jetzt geht es mir aber wieder gut und ich bin gesund. Nun muss ich mich einfach wieder Schritt für Schritt aufbauen. Ich mag die Strecke hier. Französische Strecken sind immer sehr technisch und mit den ganzen Höhen und Tiefen hier, haben wir noch eine Strecke, die sehr oldschool ist. Es ist sicher nicht die leichteste Strecke, um ein Comeback zu feiern, aber ich fühle mich gut.»

Im Anschluss an das Gespräch mit SPEEDWEEK.com am Samstag in Villars-sous-Écot folgte das Training und trotz Vorsicht, musste Jonass wieder hart zu Boden und fiel für den GP aus. In einer kleinen Bergab-Passage rutschte er in einen weichen Teil der Piste aus, fiel auf die Hand und verletzte sich dabei am Daumen. Ob damit auch sein ersehntes Heimrennen am 4. Juni in Kegums auf dem Spiel steht, wird in dieser Woche geklärt werden.