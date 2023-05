Thibault Benistant (Yamaha) gewinnt Heim-Grand-Prix

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Lokalmatador Thibault Benistant den Großen Preis von Frankreich in Villars sous Écot vor Andrea Adamo und Liam Everts (KTM). Der verletzt ausgefallene Jago Geerts (Yamaha) bleibt WM-Leader.

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen gewann zum zweiten Mal in dieser Saison den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf der MX2-Klasse zum Großen Preis von Frankreich in Villars sous Écot. Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo strauchelte noch auf der Startgeraden nach einigen Rangeleien mit seinen Kontrahenten, konnte aber einen Crash gerade noch verhindern. Adamo ging als Letzter in die erste Runde und musste eine Aufholjagd durch das gesamte Feld starten. Roan van de Moosdijk (Husqvarna) stürzte in der ersten Runde, fiel aus den Punkterängen und musste ebenfalls eine Aufholjagd starten.

Der französische Lokalmatador Thibault Benistant (Yamaha) startete im Bereich der Top-3 und setzte sich in Runde 7 gegen Kay de Wolf durch. Zwischen dem Niederländer und dem belgischen Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts entbrannte ein Duell um P3. Everts setzte sich durch und beendete den zweiten Lauf auf P4.

Adamo pflügte durchs Feld und erreichte in Runde 14 seinen Teamkollegen Everts. An der Spitze führte Coenen von der ersten bis zur letzten Runde und gewann den zweiten Lauf mit einem Start-Ziel-Sieg und einem Vorsprung von 6,1 Sekunden vor Thibault Benistant (Yamaha), der mit einem 1-2-Ergebnis den Großen Preis von Frankreich gewann.

Adamo und Everts lagen mit 40 Punkten in der Tageswertung gleichauf. Adamo wurde wegen seines besseren Ergebnisses im zweiten Lauf auf Rang 2 gewertet, Everts wurde Dritter. In der WM-Tabelle reichten die 40 Punkte von Adamo noch nicht, um den verletzten WM-Leader Jago Geerts von der Tabellenspitze zu verdrängen. Der Vorsprung von Geerts schmolz aber in Frankreich auf einen Punkt zusammen.

Mit seinem Heimsieg in Frankreich verbesserte sich Benistant in der WM-Tabelle von P5 auf P4 vor Simon Längenfelder (GASGAS), der nach einem im Training zugezogenen Armbruch eine Zwangspause einlegen muss.

Ergebnis MX2, Villars sous Écot:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 1-2

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-3

3. Liam Everts (B), KTM, 2-4

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-5

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 5-7

7. Marc-Antoine Rossi (I), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-9

9. Ferruccio Zanchi (I), KTM, 11-8

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 16-11

11. Oriol Oliver (E), KTM, 13-14

12. Isak Gifting (S), GASGAS, 10-17

13. Federico Tuani (I), KTM, 15-15

14. Mikkel Haarup (DK), KTM, 9-27

15. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 30-10

16. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 23-12

17. Mike Gwerder (CH), KTM, 20-13

18. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 12-25

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-16

20. David Braceras (E), Kawasaki, 14-29

MX2 WM-Stand nach WM-Lauf 7

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-1)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 307, (-12)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 303, (-16)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 254, (-65)

7. Liam Everts (B), KTM, 235, (-84)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 201, (-118)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 196, (-123)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 149, (-185)