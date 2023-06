Simon Längenfelder (GASGAS): Gefeiert wie ein Popstar

Die Fans im Talkessel waren schon am Samstag begeistert

Simon Längenfelder genießt das Bad in der Menge

Als der zur Zeit noch verletzte GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder im Infield des Talkessels erschien, stimmten die Fans Sprechchöre an und feierten den Franken wie einen Superstar mit stehenden Ovationen.

Der zur Zeit noch verletzt pausierende GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder ist der Superstar der deutschen Motocross-Szene. Vor dem MXGP-Qualifikationsrennen am Samstag tauchte Längenfelder im Infield des Talkessels auf und wurde von den Fans am Hang der Nationen wie ein Popstar gefeiert. Minutenlang erklangen die Fichtenmopeds und sogar Sprechchöre wie «wir woll'n dich wiederseh'n» wurden angestimmt. So etwas hat es im Talkessel noch nicht gegeben!

Auf Nachfrage von SPEEDWEEK.com erklärte Simon Längenfelder: «Wenn ich die ärztliche Freigabe bekomme, bin ich beim nächsten WM-Lauf in Indonesien wieder am Start.» Das bedeutet, dass Längenfelder davon ausgeht, dass er in zwei Wochen wieder fahren kann – vorbehaltlich der Freigabe der Ärzte.

Längenfelder war auch Gast der erstmals durchgeführten Paddock-Show, wo neben den beiden Quali-Siegern (Roan van de Moosdijk und Jorge Prado) auch die deutschen WM-Starter für die Fans zur Verfügung standen und Autogramme gaben.