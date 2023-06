Roan van de Moosdijk (Husqvarna) startet von Pole

Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk startet im Talkessel von der Pole-Position in die Wertungsläufe zum Großen Preis von Deutschland.

MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Deutschland im Talkessel von Teutschenthal, dem 9. Lauf der Motocross-WM: Noch auf der Startgeraden stürzte Kevin Horgmo (Kawasaki) und musste vom medizinischen Personal behandelt werden. Für den Norweger war das Rennen zu Ende, bevor es überhaupt so richtig begonnen hatte. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Thibault Benistant (Yamaha) gewann den Holeshot und führte das Rennen drei Runden vor Roan van de Moosdijk (Husqvarna), Sacha Coenen (KTM), Liam Everts (KTM) und Andrea Adamo (KTM) an.

Für WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) ging es im Talkessel von vornherein nur noch um Schadensbegrenzung, denn der Niederländer reiste mit einer im Training zugezogenen Fußverletzung an. Mit seinem stark angeschwollenen Fuß konnte er kaum gehen, geschweige denn schnelle Rundenzeiten hinlegen. Wenn man aber schon kein Glück hat, dann kommt auch noch Pech hinzu: De Wolf stürzte in der Anfangsphase des Rennens und musste aufgeben. Trotzdem bleibt er vorerst WM-Leader. Sein Vorsprung schmolz von 12 auf 4 Punkte zusammen.

Van de Moosdijk hatte im Zeittraining bereits die schnellste Rundenzeit in den Boden gebrannt. In Runde 4 konnte er die Führung übernehmen. Benistant rangierte bis zur Rennhälfte auf P2, stürzte aber in einer Linkskehre und musste den mit der technisch anspruchsvollen Strecke bestens zurechtkommenden Liam Everts (KTM) passieren lassen. Everts beendete das Qualifying auf Rang 2 und markierte damit erneut eine persönliche Bestmarke. Von Benistants sturz profitierten auch Andrea Adamo 8KTM) und Lucas Coenen (Husqvarna).

Jago Geerts (Yamaha), der zwei Wochen nach seinem Handgelenksbruch wieder antrat, tat sein Bestes und beendete das Rennen auf P13. Für ihn wird es darum gehen, beim Deutschland Grand-Prix einige Punkte mitzunehmen.

Roan van de Moosdijk gewann das Rennen mit einem knappen Vorsprung von 0,8 Sekunden vor Everts und Adamo.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder, der verletzungsbedingt nicht im Talkessel antreten konnte, wurde am Streckenrand gesichtet und von den Fans frenetisch gefeiert. Längenfelder wird in zwei Wochen in Indonesien wieder in die WM zurückkehren.

Ergebnis Qualifikation MX2:

1. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

2. Liam Everts (B), KTM

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna

5. Thibault Benistant (F), Yamaha

6. Mikkel Haarup (DK), KTM

7. Oriol Oliver (E), KTM

8. Jan Pancar (SLO), KTM,

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. Isak Gifting (S), GASGAS

12. Marcel Stauffer (A), KTM

13. Jago Geerts (B), Yamaha

...

33. (DNF) Kay de Wolf (NL), Husqvarna

34. (DNF) Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

MX2 WM-Stand

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 367

2. Andrea Adamo (I), KTM, 363, (-4)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 356, (-11)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 319, (-48)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 313, (-54)

6. Liam Everts (B), KTM, 282, (-85)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-108)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 232, (-135)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 230, (-137)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 163, (-204)