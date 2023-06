Freitag vor dem Deutschland-GP: Jago Geerts am Start

Nur zwei Wochen nach seinem Handgelenksbruch wird Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts im Talkessel zum Großen Preis von Deutschland antreten. Die Zelte sind aufgeschlagen. Das Wochenende im Talkessel kann beginnen.

Die Zelte sind aufgeschlagen. Fahrer und Organisatoren sind bereit für den Großen Preis von Deutschland im Talkessel bei besten Wetter- und Streckenbedingungen. Am heutigen Freitag fanden die technischen Abnahmen statt. Über 500 Motorräder mussten die technische Abnahme bestehen.

Neues gibt es aus der MX2-Klasse. Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf wird erstmals in seiner Karriere mit dem 'redplate' des WM-Leaders ausrücken. Jago Geerts, der sich vor nur zwei Wochen in Frankreich einen Handgelenksbruch zugezogen hatte, kehrt bereits wieder in den Wettkampf zurück. Zwar wird er noch mit einem großen Handicap an den Start gehen, aber von medizinischer Seite erhielt er die Freigabe für die Rennen im Talkessel.

Jeremy van Horebeek wurde ebenfalls im Fahrerlager gesichtet. Er wurde vom Team Standing Construct Honda als Ersatzfahrer für Pauls Jonass engagiert.

Im Fahrerlager herrschte am heutigen Freitag naturgemäß reges Treiben. Bei einem Rundgang durchs Fahrerlager sprach ich mit Streckensprecher Thomas Deitenbach, der seit 1993 die Stimme des Talkessels ist.

