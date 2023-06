WM-Leader Kay de Wolf (Husky) ist angeschlagen

Wird in Teutschenthal an den Start gehen: Kay de Wolf

Wenige Tage nach der erstmaligen Übernahme der MX2-WM-Führung in Kegums (Lettland) hat sich Husqvarna-Werkspilot Kay de Wolf eine Knöchelverletzung zugezogen.

Der niederländische Motocross-MX2-WM-Leader Kay de Wolf aus dem Nestaan Husqvarna Factory Team hat sich in dieser Woche beim Trainings verletzt und einen Fußknöchel verdreht. De Wolf, der in Kegums (Lettland) am vergangenen Wochenende erstmals die «Red Plate» des WM-Spitzenreiters übernehmen durfte, hat sich inzwischen bei einem Spezialisten in Belgien behandeln lassen.

«Kay de Wolf wird am Samstag in Teutschenthal an den Start gehen, die Verletzung gibt offenbar keinen Anlass zur Sorge», erklärte Pit Beirer, Motorsport-Direktor der Pierer Mobility AG mit den Marken KTM, Husqvarna und GASGAS beim Mugello-GP auf Anfrage von SPEEDWEEK.com.

Der 18-jährige Kay de Wolf liegt vor dem Deutschland-GP in der MX2-WM zwölf Punkte vor dem Red Bull-KTM-Werksfahrer Andrea Adamo. Herausforderer Jago Geerts (Yamaha) ist seit der Quali in Frankreich wegen einer Handverletzung ausser Gefecht, wird aber in Teutschenthal wieder um Punkte fighte.

Ergebnis Kegums MX2-WM, 4. Juni 2023

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-1

2. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 3-3

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 2-6

4. Andrea Adamo (I), KTM, 5-4

5. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 6-5

6. Liam Everts (B), KTM, 4-8

7. Mikkel Haarup (DK), KTM, 8-7

8. Isak Gifting (S), GAS, 7-10

9. Oriol Oliver (E), KTM, 9-9

10. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 23-2

11. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 11-11

12. Sacha Coenen (B), KTM, 10-13

13. Mike Gwerder (CH), KTM, 12-12

14. Devin Warner Simonson (USA), KTM, 14-15

15. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-18

16. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 18-16

17. Arvid Lüning (S), GASGAS, 17-17

18. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 22-14

19. Filip Olsson (S), Husqvarna, 15-21

20. Yago Martinez (E), KTM, 16-22

21. Erlandas Mackonis (LTU), KTM, 19-19

22. Lorenzo Corti (I), Husqvarna, 20-20

23. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 21-DNS

MX2 WM-Stand nach WM-Lauf 8:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 367

2. Andrea Adamo (I), KTM, 355, (-12)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 348, (-19)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 319, (-48)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 303, (-64)

6. Liam Everts (B), KTM, 273, (-94)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-108)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 232, (-135)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 223, (-144)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 160, (-207)