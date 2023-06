Deutschland Grand-Prix: Zeitplan aktualisiert

Der Zeitplan des Deutschland-Grand-Prix im Talkessel wurde aktualisiert. Das Rennwochenende zum Großen Preis von Deutschland wird unter optimalen äußeren Bedingungen stattfinden.

Der Zeitplan wurde am heutigen Donnerstag (08. Juni) geringfügig geändert, weil es in der EMX250 nur eine Qualifikationsgruppe gibt. Am Samstag geht es nach aktuellem Stand ab 8:35 Uhr mit den Trainings-Sessions los. Das erste EMX125 Rennen wird am Samstag um 15:05 Uhr gestartet.

In den letzten beiden Tagen hat es im Saalekreis geregnet, so dass der Staub rund um die Strecke gebunden ist. Die Strecke wird seit Mittwoch bewässert, so dass es zu keiner Staubentwicklung kommen wird. Für die kommenden Tage ist heiteres Wetter bei sommerlichen Temperaturen vorhergesagt. Die Bedingungen für den Grand-Prix of Germany könnten besser nicht sein.

Zeitplan Grand-Prix of Germany 2023, Stand, 8. Juni 2023

Samstag, 10. Juni 2023

08:00 - Start gate demonstration

08:10 - EMX250, Freies Training 20 Min.

08:35 - EMX125 Gruppe 1, Freies Training 20 Min.

09:00 - EMX125 Gruppe 2, Freies Training 20 Min.

09:30 - MXE, Zeittraining, 10 Min.

09:50 - EMX250 Qualifikationstraining, 25 Min., Start-Session 5 Min.



10:30 - MX2 Freies Training, 25 Min.

11:00 - MXGP Freies Training, 25 Min.

11:30 - Onboardkamera, 15 Min.



12:05 - EMX125 Gruppe 1, Qualifikationstraining 25 Min. Start-Session 5 Min.

12:40 - EMX125 Gruppe 2, Qualifikationstraining 25 Min. Start-Session 5 Min.

13:15 - MXE Motorräder in der Wartezone

13:25 - MXE, Lauf 1, 7 Min. + 1 Runde



13:45 - MX2 Zeittraining 25 Min., Start-Session, 5 Min.

14:20 - MXGP Zeittraining 25 Min., Start-Session, 5 Min.

14:55 - EMX125, Motorräder in der Wartezone - Besichtigungsrunde

15:05 - EMX125 Lauf 1, 25 Min. + 2 Runden

15:40 - EMX250, Motorräder in der Wartezone, Besichtigungsrunde

15:50 - EMX250 Lauf 1, 25 Min. + 2 Runden



16:25 - MX2 Motorräder in der Wartezone - Besichtigungsrunde

16:35 - MX2 Qualifikationsrennen, 20 Min. + 2 Runden

17:10 - MXGP Motorräder in der Wartezone - Besichtigungsrunde

17:20 - MXGP Qualifikationsrennen, 20 Min. + 2 Runden



18:00 - Meeting of the Race Direction / Event Management

Sonntag, 11. Juni 2023

09:20 - EMX125 Besichtigungsrunde

09:30 - EMX125 Wartezone geschlossen

09:40 - EMX125 Lauf 2, 25 Min. + 2 Runden

10:25 - MX2 Warm Up

10:45 - MXGP Warm Up

11:10 - EMX250 Besichtigungsrunde

11:20 - EMX250 Wartezone geschlossen

11:30 - EMX250 Lauf 2, 25 Min. + 2 Runden



13:05 - MX2, Besichtigungsrunde

13:15 - MX2 Lauf 1, 30 Min. + 2 Runden

14:05 - MXGP, Besichtigungsrunde

14:15 - MXGP Lauf 1, 30 Min. + 2 Runden

16:00 - MX2, Besichtigungsrunde

16:10 - MX2 Lauf 2, 30 Min. + 2 Runden

17:00 - MXGP, Besichtigungsrunde

17:10 - MXGP Lauf 2, 30 Min. + 2 Runden



18:10 - Meeting of the Race Direction / Event Management