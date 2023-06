Lucas Coenen (Husqvarna) gewinnt MX2 Lauf 1

Coenen geht an Everts vorbei in Führung

Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen gewann den ersten Lauf der MX2-Klasse beim Großen Preis von Deutschland im Talkessel vor Liam Everts und Andrea Adamo (KTM), die die WM-Führung übernahm.

9. Lauf der MX2 WM, Großer Preis von Deutschland im Talkessel: Liam Everts und Lucas Coenen (Husqvarna) lagen am Ende der Startgeraden vorn. nach der ersten Auffahrt übernahm sich zunächst Red Bull KTM Werksfahrer Liam Everts die Führung, doch bereits in der ersten Runde blies Coenen zum Angriff und ging in der Linkskehre vor der Boxengasse an 'Liamski' vorbei in Führung und gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 7,8 Sekunden.

Andrea Adamo wurde trotz eines Sturzes Dritter. Auch Thibault Benistant und Roan van de Moosdijk (Husqvarna) haderten mit Problemen. Der am Fuß verletzte Kay de Wolf biss auf die Zähne und erreichte das Ziel auf P11, verlor aber seine WM-Führung. Andrea Adamo führt in der WM-Zwischenwertung mit einem Vorsprung von 5 Punkte, Jago Geerts wurde Dreizehnter. Peter König (KTM) holte auf P19 WM-Punkte.

Ergebnis Talkessel MX2, Lauf 1:

1. Lucas Coenen (B), Husqvarna

2. Liam Everts (B), KTM

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Thibault Benistant (F), Yamaha

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6. Jan Pancar (SLO), KTM

7. Oriol Oliver (E), KTM

8. Mikkel Haarup (DK), KTM

9. Marcel Stauffer (A), KTM

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

12. Isak Gifting (S), GASGAS

13. Jago Geerts (B), Yamaha

14. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

15. Bobby Bruce (GB), GASGAS

16. Mike Gwerder (CH), KTM

17. Petr Polak (CZ), Yamaha

18. Rick Elzinga (NL), Yamaha

19. Peter König (D), KTM

20. Arvid Lüning (S), GASGAS

...

DNS: Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

MX2 WM-Stand nach Lauf 1

1. Andrea Adamo (I), KTM, 383

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 377 (-5)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 372, (-11)