Simon Längenfelder: Grünes Licht für Indonesien

Am kommenden Wochenende wird der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder nach seiner Armverletzung wieder zum Grand-Prix of Sumbawa (Indonesien) antreten. Er hat bereits mit dem Fahrtraining begonnen.

Nur wenige Tage nach seinem eindrucksvollen Sieg Anfang Mai beim Spanien-Grand-Prix brach sich GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder im Training den rechten Arm und verpasste die WM-Läufe in Frankreich, Lettland und Deutschland. Beim Deutschland-Grand-Prix in Teutschenthal tauchte der Franke im Infield des Talkessels auf und wurde von den Fans am Hang der Nationen gefeiert wie ein Popstar. Die Fans skandierten Sprechchöre: «Wir woll'n dich wiederseh'n, wir woll'n dich wiederseh'n». Längenfelder stand für Autogramme zur Verfügung und war bei der 'Paddock Show' im Fahrerlager ebenfalls mit dabei.

Beim Deutschland Grand-Prix deutete Längenfelder bereits an, dass er nur noch auf das grüne Licht der behandelnden Ärzte wartet und davon ausgeht, dass er in Indonesien wieder am Start sein wird. Das grüne Licht hat er nun bekommen. Längenfelder begann in Italien bereits wieder mit dem Training auf dem Motorrad und wird Mitte dieser Woche nach Indonesien fliegen.

In der WM-Tabelle ist Längenfelder durch die verletzungsbedingten Ausfälle nach 9 WM-Runden mit 259 Punkten auf Platz 7 zurückgefallen. Nach seinem Erfolg in Spanien hatte er auf Tabellenplatz 4 gelegen.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 9:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 405

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 392, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 388 (-17)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 345, (-60)

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 341, (-64)

6. Liam Everts (B), KTM, 329, (-76)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-146)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 255, (-150)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 232, (-173)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 193, (-212)