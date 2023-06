Vorschau und Zeitplan Sumbawa (Indonesien)

Die Asienrunden der Motocross-WM beginnen wegen der Zeitverschiebung in Europa früher als gewohnt. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) ist Jorge Prado (GASGAS) in der Favoritenrolle.

An den kommenden Wochenenden finden in Indonesien gleich zwei WM-Läufe statt. Am kommenden Wochenende findet der 'MXGP of Sumbawa' statt. Eine Woche später wird die zweite Asien-Runde beim 'MXGP of Lombok' ausgetragen.

Die Wetterprognosen für Sumbawa sagen Temperaturen von 27 Grad Celsius bei geringer Regenwahrscheinlichkeit und hoher Luftfeuchtigkeit voraus.

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings, der sich beim Deutschland-Grand-Prix den Halswirbel C5 gebrochen hat, befindet sich der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado in der MXGP nun in der klaren Favoritenrolle. Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre hat nach 9 von 19 absolvierten WM-Läufen einen Rückstand von 106 WM-Punkten.

MXGP WM-Stand nach 9 Grands-Prix:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 453

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-67)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 347, (-106)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 337, (-116)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 320, (-133)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 304, (-149)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 286, (-167)

8. Alberto Forato (I), KTM, 229, (-224)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 205, (-248)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-250)

In der MX2-Klasse hat beim letzten WM-Lauf in Deutschland der italienische Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo die Führung übernommen. Der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts, der bis zum 7. WM-Lauf in Frankreich die Tabelle anführte und danach 2 WM-Läufe verletzt aussitzen musste, kehrte vor 2 Wochen in Deutschland in den Wettkampf zurück, war aber noch nicht auf Top-Level. Inzwischen wird sein operierter Handgelenksbruch weiter genesen sein. Geerts hat einen Rückstand von 64 Punkten zur Spitze und steht nun vor der Aufgabe, seinen Rückstand in den nächsten WM-Runden zu verkürzen.

In Indonesien wird der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder zurück erwartet. Der Spanien-Sieger musste nach seinem im Training erlittenen Armbruch 3 WM-Läufe aussitzen und ist dadurch auf Tabellenrang 7 zurückgefallen.

MX2 WM-Stand nach WM-Runde 9

1. Andrea Adamo (I), KTM, 405

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 392, (-13)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 388 (-17)

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 345, (-60)

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 341, (-64)

6. Liam Everts (B), KTM, 329, (-76)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-146)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 255, (-150)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 232, (-173)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 193, (-212)

Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen früher als gewohnt. Die Qualifikationsrennen am Samstag beginnen ab 9:15 Uhr. Die Wertungsläufe am Sonntag beginnen bereits ab 6 Uhr (MESZ).

So können die Rennen in Sumbawa verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 24. Juni 2023 *)

06:00 - Studio Show mit Paul Malin



09:15 - MX2 Qualifikationsrennen

10:00 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 25. Juni 2023

06:00 - MX2 Wertungslauf 1

07:00 - MXGP Wertungslauf 1

09:00 - MX2 Wertungslauf 2

10:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr