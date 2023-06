Romain Febvre (Kawasaki) siegt in Sumbawa vor Prado

Romain Febvre gewann in Sumbawa vor Jorge Prado und Jeremy Seewer

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre den Großen Preis von Sumbawa (Indonesien) und rückte damit in der WM-Tabelle auf Rang 2 vor. Prado konnte seine WM-Führung ausbauen.

10. Lauf der MXGP Motocross-WM in Indonesien: Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre den Großen Preis von Sumbawa. Febvre gewann den Start zum ersten Lauf, doch er stürzte in der 13. Runde an jener Bergab-Passage, die im ersten MX2-Lauf bereits Jago Geerts (Yamaha) zum Verhängnis geworden war. Damit war im ersten MXGP-Rennen der Weg für WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) frei, der den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 3,6 Sekunden vor Febvre, Seewer und Coldenhoff gewinnen konnte.

Nach seinem Crash im ersten Lauf zeigte sich Febvre natürlich enttäuscht, doch im zweiten Lauf hielt er sich schadlos, zog den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Hinter ihm setzte sich zunächst Jorge Prado (GASGAS) gegen den erneut gut gestarteten Schweizer Valentin Guillod (Honda) durch. Yamaha-Privatier Calvin Vlaanderen hielt sich bis zur Hälfte des Rennens auf P3, bevor sich Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gegen den Südafrikaner durchsetzte und damit die Hackordnung wiederherstellte. Ihm folgte Glenn Coldenhoff, der allerdings Vlaanderen touchierte, stürzte und damit nur auf P5 ins Ziel kam.

Guillod konnte seine Pace nicht über die Distanz halten und fiel bis auf Rang 9 zurück. In der Schlussphase des Rennens legte Seewer noch einmal kräftig nach und attackierte Prado auf Rang 2. Der spanische WM-Leader leistete mit Blick auf das große Bild nur wenig Widerstand, gab sich mit Rang 3 zufrieden und beendete den Tag mit einem 1-3-Ergebnis auf Gesamtrang 2. Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jeffrey Herlings, der sich beim Deutschland-Grand-Prix einen Halswirbelbruch zugezogen hatte, führt Prado die MXGP-WM nach 10 von 19 Events mit einem Vorsprung von 101 Punkten an. Febvre verbesserte sich in der WM-Tabelle von P3 auf Rang 2, während der verletzte Herlings auf P3 zurückfiel.

Seit dem 1. August 2021 (Lommel) hatte Romain Febvre keinen Grand-Prix mehr gewonnen. Umso mehr freute sich der Franzose über seinen ersten Grand-Prix-Sieg in der laufenden Saison.

Der schwedische JWR Honda Pilot Alvin Östlund konnte in Indonesien auf Gesamtsang 11 insgesamt 21 WM-Punkte sammeln und damit Tom Koch, der in Indonesien nicht antreten konnte, von Rang 17 verdrängen. Auch Kawasaki-Werksfahrer Mitchell Evans konnte sich auf Gesamtrang 8 von Tabellenplatz 19 auf P18 verbessern, so dass Tom Koch auf P19 zurückfiel. Der Indonesier Hilman Maksum konnte mit 3 Runden Rückstand 8 WM-Punkte sammeln und mit 19 Teilnehmern konnten in Sumbawa ohnehin nicht alle WM-Punkte vergeben werden.

Im zweiten Lauf starteten nur noch 18 Fahrer, da Alessandro Lupino (Beta) nach Crash und Ausfall im ersten Lauf nicht erneut antreten konnte. Über die Schwere seiner Verletzung liegen derzeit noch keine Informationen vor.

Das nächste Rennen der Motocross-WM findet am kommenden Wochenende erneut in Indonesien statt. Austragungsort wird dann die Strecke in Lombok sein.

Ergebnis MXGP, Sumbawa:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-3

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-5

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 6-4

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-6

7. Alberto Forato (I), KTM, 7-8

8. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 9-7

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-9

10. Benoit Paturel (F), Yamaha, 8-11

11. Alvin Östlund (S), Honda, 11-10

12. Ben Watson (GB), Beta, 12-12

13. Petar Petrov (BG), Yamaha, 13-13

14. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 14-14

15. Lewis Stewart (AUS), KTM, 15-15

16. Nicholas Murray (AUS), Husqvarna, 16-16

17. Hilman Maksum (INA), KTM, 17-17

18. Lionel Kerhoas (F), Husqvarna, 19-18

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 18-DNS

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Honda

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

MXGP WM-Stand nach 10 von 19 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 505

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 404, (-101)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-119)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 374, (-131)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 371, (-134)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 346, (-159)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 324, (-181)

8. Alberto Forato (I), KTM, 256, (-249)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 229, (-276)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-302)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-303)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 88, (-417)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 53, (-452)

...

23. Henry Jacobi (D), KTM, 29, (-476)