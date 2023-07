Tim Gajser (Honda) vor seinem Comeback: Kein Druck!

Nach einem finalen Check steht endgültig fest: HRC-Superstar Tim Gajser steigt nächste Woche im tschechischen Loket wieder in die Motocross-WM ein. Was er zu seiner Herangehensweise sagt.

Für MXGP-Weltmeister Tim Gajser endet in Loket am 15. und 16. Juli ein langer Leidensweg. Der Slowene hatte sich im Februar im Rahmen der offenen italienischen Meisterschaft in Arco di Trento schwer verletzt und musste am Oberschenkel operiert werden.

Der 26-jährige Gajser hat mittlerweile sämtliche medizinische Tests bestanden. Er wurde dieser Tage nochmals von der Medical Crew des HRC-Teams gecheckt und bekam nun die endgültige Freigabe für sein bereits angekündigtes Comeback. «Es sind für mich großartige Neuigkeiten, dass es jetzt das klare ‚Ja‘ für den Start in Loket gibt», freute sich der fünffache Weltmeister.

«Ich habe mich in den vergangenen Wochen schon gut gefühlt, als ich zu Hause im Tiga243Land trainiert habe», versicherte Gajser. «Aber es ist immer gut, wenn man eine letzte medizinische Bestätigtigung erhält und ich somit jetzt auch definitiv weiß, dass mein Körper bereit ist, die Herausforderungen eines MXGP-Wochenendes auf sich zu nehmen.»

Gajser hält sich mit Prognosen bewusst zurück: «Ich weiß, dass es nicht einfach sein wird. Ich will daher auch nicht zu viel Druck auf mich schieben. Ich möchte die Rückkehr wirklich genießen, all meine Teammitglieder wieder treffen und freue mich auch auf alle Fans, die mich so gut unterstützen.»

Traditionell reisen viele Gajser-Fans nach Tschechien und sorgen dort jedes Jahr für ein Meer aus Shirts, Fahnen und den typischen gelben Rauchschwaden. In Loket findet der zwölfte Grand Prix der laufenden Saison statt. Aktuell ist Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) auf einem guten Weg, die Nachfolge als MXGP-Weltmeister von Gajser anzutreten.