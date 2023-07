Andrea Adamo: Vertrag mit Red Bull KTM verlängert

MX2-WM-Leader Andrea Adamo bleibt auch in den kommenden Jahren ein Red Bull-KTM-Werksfahrer. Das bestätigte der österreichische Hersteller am Freitag offiziell.

Andrea Adamo wechselte als WM-Achter des Vorjahres in das Red Bull KTM Factory Racing Team und überzeugt in seiner ersten Saison als Werksfahrer unter Coach Joel Smets und Teammanager Tony Cairoli auf ganzer Linie: In bisher elf Grand Prix stand der 19-jährige Italiener bereits sieben Mal auf dem Podium (nur Yamaha-Star Jago Geerts hat eine ebenso gute Ausbeute vorzuweisen) und beendete jeden der 22 Wertungsläufe in den Top-7.

Die MX2-Tabelle führt Adamo daher vor dem nächsten Kräftemessen in Loket (15. und 16. Juli) mit 26 Punkten Vorsprung auf Thibault Benistant (Yamaha) an. Einzig ein Laufsieg fehlt dem gebürtigen Sizilianer noch, seinen ersten GP-Sieg in Arco stellte er mit zwei zweiten Plätzen sicher.

Für seine Leistungen wurde Andrea Adamo nicht nur mit der WM-Führung, sondern auch mit einer mehrjährigen Vertragsverlängerung mit Red Bull KTM Factory Racing belohnt. Das wurde am Freitag offiziell bestätigt. Die exakte Dauer des neuen Abkommens wurde jedoch nicht kommuniziert.

«Es ist so schön, meinen Vertrag zu verlängern. Ich fühle mich gut mit dem Team und könnte mir nicht mehr wünschen», freute sich Adamo. «Diese Saison läuft bisher gut, wir haben einen GP gewonnen, das ‚Red Plate‘ geholt und waren oft auf dem Podium. Dafür arbeiten wir. Wir erreichen unsere Ziele, wollen aber immer auch mehr. Ich bin sehr stolz, ein Shirt mit dem Red Bull-KTM-Logo zu tragen, und freue mich, das auch über diese Saison hinaus zu tun.»

MX2-WM-Stand nach 11 Grands-Prix:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 488

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-26)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 452 (-36)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 441, (-47)

5. Liam Everts (B), KTM, 420, (-68)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 417, (-71)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 346, (-142)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 341, (-147)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 291, (-197)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 242, (-246)