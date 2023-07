Vorschau MXGP Loket mit Tim Gajser (HRC)

In Loket wird an diesem Wochenende wieder ein volles Haus erwartet

Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) kehrt am kommenden Wochenende in Loket hoch motiviert in die WM zurück. In der MXGP-Klasse haben sich 5 deutsche Fahrer angemeldet und Simon Längenfelder bleibt Podiumskandidat.

Die Motocross-WM geht am kommenden Wochenende in Loket in ihre 12. von 19 Runden und die Fans dürfen sich auf das lang erwartete Comeback des Titelverteidigers Tim Gajser (Honda) freuen. Knapp 5 Monate nach seinem Oberschenkelbruch beim Vorsaisonrennen in Arco kehrt der Slowene in den Wettkampf zurück. Auf den Ausgang der WM wird 'Tiga' zwar nur noch indirekten Einfluss nehmen können, aber seine Präsenz wertet die Rennen natürlich in jeder Hinsicht auf. So werden sich allein seinetwegen wieder zahlreiche slowenische Fans auf die Reise nach Tschechien begeben und Gajser wird seinerseits versuchen, seine Fans durch gute Einzelergebnisse zu begeistern.

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) hat seinen Vorsprung in der WM-Tabelle inzwischen auf 103 Punkte ausbauen können. Somit wird der Spanier in jedem Falle auch nach dem Loket-Grand-Prix WM-Führender bleiben. Dennoch hat Prado keinen Grund zur Zurückhaltung, denn in diesem Jahr können bei jedem Grand-Prix bis zu 60 Punkte geholt werden. Das relativiert dann auch einen Vorsprung von mehr als 100 Punkten schnell.

Prado überzeugte in dieser Saison vor allem durch Konstanz und guten Starts. Dass er auf Hartboden stark unterwegs ist, zeigte er nicht nur beim Deutschland-Grand-Prix. Auch sein Verfolger Romain Febvre (Kawasaki) ist ein ausgewiesener Hartbodenspezialist und der schweizerische Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann im letzten Jahr hier in Loket den Grand-Prix. Für Spannung ist also in jedem Falle gesorgt.

In Loket haben sich mit Tom Koch (KTM), Maximilian Spies (KTM), Tim Koch (Husqvarna), Paul Haberland (Husqvarna) und Noah Ludwig (KTM) insgesamt 5 deutsche Fahrer in der MXGP-Klasse angemeldet.

Die Wetterprognosen für das bevorstehende Grand-Prix-Wochenende sind durchwachsen. Am Samstag werden bei wolkenlosem Himmel die Temperaturen die 30-Grad-Marke deutlich überschreiten. In den Morgenstunden des Sonntags sagen die Meteorologen mit einer Wahrscheinlichkeit von 80 % Regenschauer voraus. Im Verlaufe des Sonntags soll es aber trocken bleiben bei Temperaturen bis 27 Grad.

MXGP WM-Stand nach 11 Grands Prix:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 562

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 459, (-103)

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 415, (-147)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 414, (-148)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 390, (-172)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-176)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 357, (-205)

8. Alberto Forato (I), KTM, 285, (-277)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 265, (-297)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-359)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-360)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 88, (-474)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 53, (-509)

In der MX2-WM macht Jago Geerts (Yamaha) weiter Boden gut. Sein Rückstand zu WM-Leader Andrea Adamo (KTM) konnte er bei den letzten Rennen in Indonesien von 64 auf 47 Punkte verkürzen. Der Belgier holt weiterhin kräftig auf und auch sonst bleibt die MX2-WM weiterhin spannungsgeladen, denn die Top 3 trennen nur 36 Punkte. In Loket dürfen sich die deutschen Fans auch wieder auf ein gutes Ergebnis von Simon Längenfelder (GASGAS) freuen, der beim letzten Grand-Prix in Lombok/Indonesien auf dem Grand-Prix-Podium stand.

MX2 WM-Stand nach 11 Grands-Prix:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 488

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-26)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 452 (-36)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 441, (-47)

5. Liam Everts (B), KTM, 420, (-68)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 417, (-71)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 346, (-142)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 341, (-147)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 291, (-197)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 242, (-246)

Im Rahmenprogramm des Großen Preises von Tschechien werden die EMX-Europameisterschaften der Klassen bis 65 und 85 ccm sowie die EMX2T ausgetragen. In der Zweitaktklasse EMX2T treten mit Cornelius Toendel, Cas Valk, Vitezslav Marek, Freek van der Vlist, Bence Pergel, Mads Fredsoe und Brad Anderson starke Konkurrenten an, um Titelverteidiger Toms Macuks herauszufordern.

So können die Rennen in Loket verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 15. Juli 2023 *)

12:00 - Studio Show mit Paul Malin

13:05 - EMX2T Wertungslauf 1

15:10 - EMX65 Wertungslauf 1

15:45 - EMX85 Wertungslauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 16. Juli 2023

08:35 - EMX2T Wertungslauf 2

09:50 - EMX65 Wertungslauf 2

11:25 - EMX85 Wertungslauf 2

12:35 - MXE Wertungslauf 1



13:00 - MX2 Wertungslauf 1

14:00 - MXGP Wertungslauf 1

15:25 - MXE Wertungslauf 2

16:00 - MX2 Wertungslauf 2

17:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr