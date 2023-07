Romain Febvre (Kawasaki): «Kann immer noch gewinnen»

Der französische Kawasaki-Motocross-Hoffnungsträger Romain Febvre zeigte auf Lombok Kämpferqualitäten und wurde dafür mit dem zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge belohnt.

Kawasakis MXGP-Star Romain Febvre darf sich im Moment über ein Hoch freuen: Der 31-Jährige eroberte bei der Indonesien-Tournee seinen zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge. Verantwortlich dafür war vor allem die sehr starke Leistung in Lauf 2, und der Sieg im Duell mit WM-Leader Jorge Prado (Red Bull GASGAS).

Dabei wurde Febvre am Start zunächst eingeklemmt und kam beinahe zu Sturz. Im Duell mit Prado gelang dem Franzosen später im zweiten Versuch das Manöver an die Spitze. Für Febvre war es der dritte Laufsieg dieser Saison und der 17. Grand-Prix-Triumph seiner Karriere.

«Die Verhältnisse mit dem Wetter waren hart», stellte Febvre fest. «Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie stolz ich darüber bin, dass ich das Ding im zweiten Lauf noch drehen konnte. Ich hätte das erste Rennen eigentlich auch gewinnen müssen, aber ich habe gegen Ende ein paar Fehler gemacht und Prado hat davon profitiert. Dann ging es nur noch zwei Runden und mir hat die Energie gefehlt, um nochmals zurückzukommen.»

Febvre gestand: «Ich war sehr enttäuscht, aber ich konnte Jorge zeigen, dass der zweite Lauf der Schlüssel für den Grand-Prix-Sieg ist.» Das Fazit des Weltmeisters von 2015: «Die Jungs hinter mir sind jung und machen ordentlich Druck, aber ich kann immer noch gewinnen. Das war jetzt ein Doppelsieg in Indonesien. Ich bin sehr glücklich.»

In der WM-Tabelle ist Febvre vor dem tschechischen Grand Prix in Loket am 15. und 16. Juli weiter der erste Verfolger von Prado, der Spanier verfügt jedoch über ein Guthaben von 103 Punkten auf den Franzosen. Sein Ausblick: «Wir haben schon in Loket und Lommel gewonnen, daher freue ich mich auf die nächsten beiden Grands Prix.»

Ergebnis MXGP, Lombok:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-2

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 3-3

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 4-4

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 5-5

6. Valentin Guillod (CH), Honda, 6-6

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-7

8. Alberto Forato (I), KTM, 8-8

9. Benoit Paturel (F), Yamaha, 9-10

10. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 12-9

11. Alvin Östlund (S), Honda, 10-11

12. Petar Petrov (BG), Yamaha, 11-13

13. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 13-14

14. Lewis Stewart (AUS), KTM, 14-15

15. Ben Watson (GB), Beta, 18-12

16. Nicholas Murray (AUS), Husqvarna, 15-16

17. Hilman Maksum (IND), KTM, 16-17

18. Lionel Kerhoas (F), Husqvarna, 17-18

…

DNS: Alessandro Lupino (I), Beta

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Honda

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

MXGP WM-Stand nach 11 Grands-Prix:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 562

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 459, (-103)

3. Ruben Fernandez (E), Honda, 415, (-147)

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 414, (-148)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 390, (-172)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-176)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 357, (-205)

8. Alberto Forato (I), KTM, 285, (-277)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 265, (-297)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-359)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-360)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 88, (-474)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 53, (-509)

...

24. Henry Jacobi (D), KTM, 29, (-533)