Loket: Jago Geerts (Yamaha) gewinnt MX2 Lauf 1

Jago Geerts gewann in Loket den ersten Lauf

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts den ersten Wertungslauf der MX2-Klasse zum Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket. Simon Längenfelder (GASGAS) wurde Vierter.

Der Start zum ersten Wertungslauf der MX2-Klasse in Loket verlief zunächst reibungslos, doch in der ersten Wellensektion flog Liam Everts (Red Bull KTM) heftig über den Lenker ab. 'Liamski' konnte sich zum Glück wieder aufrappeln, musste aber vom Ende des Feldes eine Aufholjagd starten, die ihm am Ende P17 einbrachte.

Jago Geerts (Yamaha) zog den Holeshot und setzte sich sukzessive an der Spitze ab. Als die Überrundungen begannen, konnte der gut aufgelegte Kevin Horgmo (Kawasaki) die Lücke schließen und kam in Schlagdistanz zum Führenden. Ein Überholmanöver konnte der Norweger aber nicht durchziehen.

Zu Beginn des Rennens kam es zur Kollision zwischen WM-Leader Andrea Adamo (KTM) und Rick Elzinga (Yamaha) im Kampf um P3. Elzinga setzte sich mit einem harten Blockpass durch, weshalb Adamo zu Boden ging. Bei seiner Aufholjagd durchs Feld übersah Adamo die geschwenkten gelben Flaggen. Der Italiener kam auf Rang 11 ins Ziel, wurde aber auf P13 strafversetzt. Adamo stellte Elzinga nach dem Rennen zur Rede und es kam zu einer Rangelei.

Kay de Wolf (Husqvarna) konnte sich gegen den stark fahrenden Sacha Coenen (KTM) und Simon Längenfelder (GASGAS) durchsetzen. Der Niederländer wurde Dritter und verbesserte sich in der WM-Tabelle auf Rang 2, begünstigt durch den Ausfall von Thibault Benistant (Yamaha), der nach seinem Crash nach dem Start zum Qualifikationsrennen nicht zu den Wertungsläufen antreten konnte.

Jago Geerts rückte in der WM-Tabelle bereits auf Rang 3 nach vorne mit 35 Punkten Rückstand zur Spitze.

MX2 Lauf 1, Loket:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Kevin Horgmo (N), Kawasaki

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS

5. Sacha Coenen (B), KTM

6. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

7. Emil Weckman (FIN), Honda

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha

11. Marcel Stauffer (A), KTM

12. Isak Gifting (S), GASGAS

13. Andrea Adamo (I), KTM

14. Oriol Oliver (E), GASGAS

15. Jan Pancar (SLO), KTM

16. David Braceras (E), Kawasaki

17. Liam Everts (B), KTM

18. Taylor Hammal (GB), KTM

19. Mike Gwerder (CH), KTM

20. Petr Polak (CZ), Yamaha

MX2 WM-Stand:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 506

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 478, (-28)

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 471, (-35)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-44)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 433, (-73)

6. Liam Everts (B), KTM, 432, (-74)

7. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 368, (-138)

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 359, (-147)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 316, (-190)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 248, (-258)