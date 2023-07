Loket: Jorge Prado (GASGAS) startet von Pole

Jorge Prado gewann das MXGP-Qualifikationsrennen in Loket

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann WM-Leader Jorge Prado das MXGP Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket vor dem Vorjahressieger Jeremy Seewer (Yamaha) und Romain Febvre (Kawasaki).

MXGP Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Tschechischen Republik in Loket: Titelverteidiger Tim Gajser (Honda) brannte mit 1:44,283 im Zeittraining die schnellste Rundenzeit in den Boden. Den Start zum Qualifikationsrennen gewann dann aber der spanische WM-Leader Jorge Prado (GASGAS). Er fand schnell seinen Rhythmus, setzte sich an der Spitze ein paar Sekunden ab und gewann mit einem Vorsprung von einer Sekunde vor Seewer und Febvre. Damit sicherte sich Prado weitere 10 WM-Punkte.

Hinter ihm entbrannte ein spannender Zweikampf zwischen Romain Febvre (Kawasaki) und Jeremy Seewer (Yamaha). Seewer nutzte zu Beginn des Rennens einen kleinen Fehler Febvres und überholte den Franzosen. Febvre seinerseits blieb in Schlagdistanz zum Schweizer, fand aber am Ende keinen Weg an ihm vorbei.

Tim Gajser (Honda) startete im Bereich von P6 und beendete das Rennen auch auf Rang 6. Eine solide Leistung zeigten die deutschen Starter. Maximilian Spies (Kosak KTM) beendete das Rennen auf P13 vor seinem Teamkollegen Tom Koch. Tim Koch qualifizierte sich auf Rang 20, Paul Haberland auf P23 und Noah Ludwig kämpfte sich nach schlechtem Start von P32 bis auf Rang 24 nach vorne.

MXGP Qualifying Loket:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Ruben Fernandez (E), Honda

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

6. Tim Gajser (SLO), Honda

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

8. Jeremy van Horebeek (B), Honda

9. Alberto Forato (I), KTM

10. Valentin Guillod (CH), Honda

…

13. Maximilian Spies (D), KTM

14. Tom Koch (D), KTM

…

20. Tim Koch (D), Husqvarna

…

23. Paul Haberland (D), Husqvarna

24. Noah Ludwig (D), KTM

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 572

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 467, (-105)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 423, (-149)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 422, (-150)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 396, (-176)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-186)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 361, (-211)

8. Alberto Forato (I), KTM, 287, (-285)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 266, (-306)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-369)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-370)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 88, (-484)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 53, (-519)