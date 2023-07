Sacha Coenen (KTM): Nach Crash vom Bruder überrollt

Die Message an Lucas nach dem Zwischenfall

Im MX2-Qualifikationsrennen kam es zu einem kritischen Zwischenfall, als Sacha Coenen (KTM) stürzte und am Boden ausgerechnet von seinem Zwillingsbruder Lucas überrollt wurde. Zum Glück ging die Sache glimpflich aus.

Inzwischen hat man beinahe vergessen, dass die hoch talentierten belgischen Zwillingsbrüder, Sacha und Lucas Coenen, noch immer in ihrem WM-Rookie-Jahr sind. Lucas verpasste beim Großen Preis von Deutschland nur wegen einer gerissenen Antriebskette den möglichen ersten Sieg. Diesen ersten Erfolg konnte er schon beim folgenden Grand-Prix in Indonesien nachholen. In Lommel gehören die Coenen-Brüder zu den belgischen Lokalmatadoren.

Nach dem Start zum MX2-Qualifikationsrennen befanden sich beide Brüder in der Spitzengruppe. Sacha startete auf P3 hinter Jago Geerts (Yamaha) und Kevin Horgmo (Kawasaki), Lucas kam auf P6 aus der ersten Runde, kassierte aber sehr schnell seinen Landsmann Liam Everts (KTM). Dann lief er auf seinen Bruder Sacha auf.

Sacha wehrte die Angriffe seines Bruders energisch ab, ging dabei übers Limit und stürzte in einer langgezogenen Rechtskurve über das Vorderrad. Lucas, der schon an Sachas Hinterrad fuhr, hatte keine Chance auszuweichen und überrollte seinen Bruder. Lucas drehte sich besorgt um, ob sein Bruder Schaden genommen hatte. Eine solche Situation ist schon unter normalen Umständen problematisch. Im Falle des eigenen Bruders ist es noch schwieriger. Zum Glück blieb Sacha unverletzt. Diese Message musste nun auch bei Lucas ankommen. Die Boxen-Crew signalisierte Lucas: «Es ist dein Rennen, er ist okay.»

Lucas Coenen fuhr in Lommel ein gutes Rennen. In der letzten Runde setzte er sich gegen Simon Längenfelder (GASGAS) durch und wurde hinter Jago Geerts (Yamaha) Zweiter. Sacha fiel nach seinem Crash auf P16 zurück und beendete das Rennen auf P12. Aber das Wichtigste war, dass er den Zwischenfall unverletzt überstanden hat.

Ergebnis MX2 Qualifikationsrennen Lommel:

1. Jago Geerts (B), Yamaha,

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Liam Everts (B), KTM

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna