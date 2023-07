Lommel: Jago Geerts (Yamaha) liegt vorn

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der belgischeYamaha-Werksfahrer Jago Geerts das Auftaktrennen zum Großen Preis von Flandern in Lommel vor seinem Landsmann Lucas Coenen (Husqvarna) sowie Simon Längenfelder.

Erster MX2-Lauf in Lommel: Die vorhergesagten Regenschauer hielten sich in Grenzen, so dass das Rennen weitgehend unter trockenen Bedingungen durchgeführt werden konnte. Polesetter Jago Geerts (Yamaha) gewann den Holeshot und kontrollierte das Rennen von der Spitze aus. Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf stürzte in der ersten Kurve und musste das Feld von hinten aufrollen. Nach der Hälfte des Rennens hatte der Niederländer P12 erreicht und steuerte die Box an. Ob ein technisches Problem die Ursache war oder eine erneute Verletzung, was zunächst nicht erkennbar. Fakt ist aber, dass es für de Wolf ein herber Rückschlag in der WM-Tabelle ist, denn er lag mit Geerts punktgleich auf Rang 2.

Geerts hat nach seinem Sieg nun bereits 25 Punkte Vorsprung gegenüber de Wolf. Lucas Coenen (Husqvarna) erwischte einen guten Start und setzte Geerts phasenweise unter Druck. Der Belgier kam aber nicht nah genug an seinen Landsmann heran. Er wurde am Ende Zweiter.

Simon Längenfelder (GASGAS)fuhr erneut ein starkes Rennen. Der Deutsche setzte sich in der zweiten Runde gegen WM-Leader Andrea Adamo (KTM) durch und beendete den ersten Lauf auf Rang 3. Liam Everts musste sich nach schlechtem Start aus dem Mittelfeld nach vorne kämpfen. Er kam nach einer beeindruckenden Aufholjagd auf P5 ins Ziel.

Jan Krug (Husqvarna) erreichte das Ziel auf P19 und holte damit seine ersten beiden WM-Punkte!

Ergebnis MX2, Lauf 1, Lommel:

1. Jago Geerts (B), Yamaha

2. Lucas Coenen (B), Husqvarna

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS

4. Andrea Adamo (I), KTM

5. Liam Everts (B), KTM

6. Andrea Bonacorsi (I), KTM

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

8. Oriol Oliver (E), KTM

9. Rick Elzinga (NL), Yamaha

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. Isak Gifting (S), GASGAS

12. David Braceras (E), Kawasaki

13. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

14. Ferruccio Zanchi (I), KTM

15. Emil Weckmann (FIN), Honda

16. Jorgen-Matthias Talviku (EST), Husqvarna

17. Ivano van Erp (NL), Yamaha

18. Federico Tuani (I), KTM

19. Jan Krug (D), Husqvarna

20. Joel Rizzi (GBR), GASGAS

21. Jan Pancar (SLO), KTM

..

34. (DNF) Kay de Wolf (NL), Husqvarna

DNS: Thibault Benistant (F), Yamaha

DNS: Mike Gwerder (CH), KTM