Romain Febvre (Kawasaki) gewinnt Lauf 1 in Lommel

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre gewann den ersten MXGP-Lauf beim Großen Preis von Flandern im belgischen Lommel vor dem Niederländer Glenn Coldenhoff (Yamaha) und WM-Leader Jorge Prado.

Erster Lauf der MXGP-Klasse in Lommel: Der Schweizer Jeremy Seewer zog den Holeshot, doch sein niederländischer Yamaha-Teamkollege und Pole-Setter Glenn Coldenhoff übernahm die frühe Führung im Rennen. Coldenhoff wollte sich mit enorm hoher Anfangs-Pace vom Feld absetzen. In der vierten Runde unterlief ihm aber ein Fehler: Er bremste zu spät und wurde aus der Kurve getragen, so dass die Tür für Romain Febvre (Kawasaki) weit offen stand. Der Franzose ließ sich nicht zweimal bitten und übernahm die Führung. Febvre behielt die Kontrolle, setzte sich sukzessive ab und gewann den ersten Lauf mit einem Vorsprung von 13,3 Sekunden vor Coldenhoff.

Tim Gajser (Honda) startete im Bereich der Top-5, doch der amtierende Weltmeister stürzte bereits in der ersten Runde per Highsider. Beim Aufstehen stützte er sich am Krümmer seiner Honda ab und zog sich dabei eine schmerzhafte Verbrennung an der Hand zu. Der Titelverteidiger konnte danach nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Er beendete das Rennen auf P15.

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) startete im Bereich von P3, wurde aber in den ersten Kurven etwas abgedrängt. Er kam nur auf P6 aus der ersten Runde. Der Spanier fuhr danach aber ein cleveres Rennen, hielt sich aus den Scharmützeln der Anfangsphase heraus und profitierte von dem Crash von Jeremy Seewer (Yamaha) in Runde 9. Nach Ablauf der Renndistanz von 30 Minuten rangierte der Schweizer auf P4 hinter dem wieder brillant agierenden Calvin Vlaanderen. Prado konnte sich am Ende nicht nur vom Druck Seewers befreien, sondern in der letzten Runde auch noch einen erfolgreichen Angriff gegen Vlaanderen starten und das Rennen auf P3 beenden.

Auch Ruben Fernandez hatte einen heftigen Abflug in Runde 13. Der Spanier fiel von P7 auf Rang 12 zurück und beendete das Rennen auf P11.

Maximilian Spies (Kosak KTM), der die Samstags-Qualifikation auf P9 beendet hatte, startete auf Rang 10 und fuhr binnen weniger Runden auf Rang 8 nach vorne, wo er sich bis zur 7. Runde behaupten konnte. Danach fiel der Brandenburger auf Rang 12 zurück, womit er trotzdem das beste deutsche Ergebnis einfahren konnte. Sein Teamkollege Tom Koch kam auf P20 ins Ziel und rettete damit einen WM-Punkt.

Ergebnis MXGP Lommel, Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

6. Alberto Forato (I), KTM

7. Jeremy van Horebeek (B), Honda

8. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

9. Ben Watson (GB), Beta

10. Brian Bogers (NL), Honda

11. Ruben Fernandez (E), Honda

12. Maximilian Spies (D), KTM

13. Benoit Paturel (F), Yamaha

14. Harri Kullas (EST), Yamaha

15. Tim Gajser (SLO), Honda

16. Alvin Östlund (S), Honda

17. Jere Haavisto (FIN), KTM

18. Kevin Brumann (CH), Yamaha

19. Petar Petrov (BG), Yamaha

20. Tom Koch (D), KTM

21. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

22. Lars van Berkel (NL), Honda

…

28. (DNF) Paul Haberland (D), Husqvarna

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Valentin Guillod (CH), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Pauls Jonass (LT), Honda