Triumph MX: Das ist der neue 250er Motor 31.08.2023 - 18:31 Von Thoralf Abgarjan

© Triumph Der neue Motor der Triumph-Motocross-Bikes im Computermodell © Triumph So sieht der neue Motor in der Realität aus

Triumph will im nächsten Jahr in die MX2-WM einsteigen. Das Chassis und der Motor des 250er Motocross-Bikes soll bereits fertiggestellt sein. Am 5. September will Markenbotschafter Ricky Carmichael das Bike selbst testen