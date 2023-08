MXoN Team Schweiz: Starkes Team nominiert 28.08.2023 - 21:18 Von Thoralf Abgarjan

© MXoN Team Suisse Team Schweiz für das Motocross der Nationen 2023

Team Schweiz wird beim Motocross der Nationen in Ernée (Frankreich) in der Besetzung Jeremy Seewer, Valentin Guillod und Arnaud Tonus antreten. Welcher Fahrer in der MX2-Klasse startet, ist noch ungewiss.