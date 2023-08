Jeffrey Herlings (KTM): Die Liste seiner Verletzungen

Vor einer Woche brach sich Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings im freien Training von Arnheim zum wiederholten Male das Schlüsselbein. Wieviele Schlüsselbeinbrüche musste 'The Bullet' schon auskurieren?

Unmittelbar nach seinem Schlüsselbeinbruch vor einer Woche wurde darüber spekuliert, der wievielte Schlüsselbeinbruch es eigentlich war, den sich Jeffrey Herlings im freien Training von Arnheim zugezogen hatte.

Die Liste der Verletzungen während seiner WM-Karriere ist lang. Steven van Kempen von MX Mag.nl hat die Verletzungen von Jeffrey Herlings zusammengetragen. Das Schlüsselbein hatte sich 'The Bullet' in Arnheim tatsächlich nun bereits zum vierten Mal gebrochen. In den Jahren 2015, 2016 und 2018 hatte er schon einen Schlüsselbeinbruch.

Aus der Verletzungs-Liste wird aber auch deutlich, dass 'The Bullet' trotz seiner zahlreichen Brüche trotzdem auch sehr viel Glück hatte, denn jeder seiner 4 Wirbelbrüche hätte mit einer Querschnittslähmung enden können. Der Bruch des Atlaswirbels C1 vor 3 Jahren war lebensgefährlich.

Die Verletzungen von Jeffrey Herlings:

2010: Ausgekugelte Schulter

2012: Kopfverletzung bei Verkehrsunfall in Russland

2013: Bruch des Schulterblatts

2014: Schienbeinfraktur, Schulterverletzung, Oberschenkelbruch

2015: Kleiner Finger ausgekugelt, Schlüsselbeinbruch, später ausgekugelte Hüfte

2016: Schlüsselbeinbruch

2017: Bruch in der rechten Hand

2018: Rechtes Schlüsselbein gebrochen

2019: Brüche in Knöchel und Fußgelenk

2020: Brüche der Wirbel C1, C6 und T3

2021: Schulterblatt gebrochen

2022: Fersenbruch

2023: Halswirbelbruch C5, Schlüsselbeinbruch